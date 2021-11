Portugal: Há 13 casos registados da nova variante Ómicron

É caso para dizer que era quase inevitável. Com vários países europeus já a registar a presença da nova variante do SARS-COV-2, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) confirmou hoje que existem 13 casos registados em Portugal da nova variante Ómicron.

A variante Ómicron do coronavírus tem um grande número de mutações genéticas, algumas das quais preocupantes, e dados sugerem um risco acrescido de reinfeção por comparação com outras variantes do virus SARS-CoV-2.

De acordo com o INSA foram identificados 13 casos no país entre os jogadores da Belenenses SAD. De acordo com o comunicado disponibilizado esta manhã é referido que...

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), através do seu Departamento de Doenças Infecciosas, analisou, dia 28 de novembro, um lote de 13 amostras positivas associadas a casos de infeção de jogadores do Belenenses SAD, dado que um dos casos positivos terá tido uma viagem recente à África do Sul Os ensaios preliminares efetuados no INSA sugerem, fortemente, que todos os 13 casos associados aos jogadores da Belenenses SAD estejam relacionados com a variante de preocupação Ómicron

A diretora-geral de saúde referiu que “os 13 casos confirmados da Ómicron não são exclusivamente em jogadores da Belenenses SAD, porque também há casos no staff“.

Ainda segundo Graça Freitas, a nova variante Ómicron exige “isolamento mais proativo e testagem mais intensa dos contactos”.

