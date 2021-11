A Huawei tem uma presença forte no mercado dos smartwatches, com muitas propostas interessantes. Com um sistema próprio, desenvolve as suas propostas de forma independente e sem que tenha de aguardar que outros desenvolvam qualquer melhoria.

Os mais recentes modelos ganharam uma novidade importante e que muda este ecossistema. Podem instalar apps externas e assim dar mais liberdade aos utilizadores. Esta capacidade está agora a ser alargada e muito em breve também os Huawei Watch GT 2 e GT 2E vão poder usar esta capacidade.

Mesmo não sendo propostas recentes, os conhecidos e bem recebidos Huawei Watch GT 2 e GT 2E têm estado a receber novidades constantes. A marca mantém as suas atualizações bem ativas e continua a desenvolver para estes smartwatches .

Com o Lite OS presente desde o primeiro momento, estes relógios inteligentes estavam até agora limitados ao que o sistema trazia de origem. Este cenário parece estar agora a mudar, com uma novidade a chegar. Falamos das apps externas, que vão passar a poder ser instaladas.

Esta nova capacidade dos Huawei Watch GT 2 e GT 2E chegará com uma atualização que já começou a ser disponibilizada. Estas estão marcadas com os códigos 11.0.14.77/78 (Huawei Watch GT 2 46mm), 11.0.14.57 (Huawei Watch GT 2 42mm) e 11.0.14.25 (Huawei Watch GT 2e).

Para instalar estas apps, os utilizadores vão ter de usar a app Saúde, que é já o ponto central de controlo e acesso à informação. Vão estar disponíveis, provavelmente, como hoje acontece com as faces de relógio que já podem ser usadas.

Para além desta capacidade importante e interessante, a atualização dos Huawei Watch GT 2 e GT 2E vão trazer outras melhorias. Falamos da possibilidade de instalar apps associadas a estudos de saúde cardíaca, com dados fornecidos pelos smartwatches. Há ainda uma melhoria da estabilidade e do desempenho destas propostas.

É interessante ver que a Huawei ainda se foca em dar a estes relógios com 2 e 3 anos novas funcionalidades. Esta capacidade de usar apps externas era pedida há muito e com as novas propostas , a marca acabou por abraçar esta funcionalidade, agora a alegada a ainda mais smartwatches.