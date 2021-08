Mulher tem mais de 4.000 produtos do Final Fantasy e quer entrar no Guiness

O mundo da tecnologia não se resume apenas aos produtos e às novidades que vão surgindo. Deste mundo fazem também parte temas insólitos como o que trazemos hoje.

Uma colecionadora revelou recentemente que é uma verdadeira fã da saga de jogos Final Fantasy. Como tal, a mulher afirma que tem mais de 4.000 itens referentes ao jogo e, desta forma, pretende entrar para o livro de recordes do Guiness.

Entrar no Guiness com mais de 4.000 produtos do Final Fantasy

A colecionadora Taline/Yunalescka (o primeiro é o nome usado no Reddit e o segundo usado no Twitter) é uma verdadeira fanática por tudo o que envolva Final Fantasy. A utilizadora tem quase 40 anos, é originária do Canadá, é gamer, streamer e há mais de 31 anos que coleciona produtos relacionados com o jogo criado pela Square Enix. Atualmente, a colecionadora conta já com mais de 4.000 itens na sua vasta coleção.

Desta forma, Taline pretende no final deste ano apresentar a sua enorme coleção ao Guiness, o popular livro de recordes mundiais. Assim, a colecionadora deverá conquistar o lugar atualmente ocupado por um utilizador que detém 3.700 produtos alusivos ao Final Fantasy.

Taline partilhou com todos as sua coleção através de uma publicação no Reddit e refere que começou a colecionar quando tinha apenas 9 anos de idade.

Atualmente conta com dois quartos completamente cheios de vários produtos colecionáveis do jogo. Dos itens fazem parte jogos, livros, bonecos de personagens, posters, quadros, pinturas, louças, camisolas, entre outros.

No Reddit, a colecionadora refere que tem uma camisola com o logotipo do Final Fantasy autografada por Yoshitaka Amano, o artista responsável pelas ilustrações da série do jogo de RGP. Para os mais fanáticos, só esta será uma peça para valer bastante dinheiro. E, como já vimos noutras situações, os fãs podem mesmo pagar valores exorbitantes quando o assunto é colecionar algo do seu interesse, como o caso de uma cópia do Super Mario Bros recentemente vendida por 2 milhões de dólares.

Leia também: