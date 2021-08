Uma das últimas grandes novidades da Xiaomi foi o MIX 4. A marca chinesa apresentou há dias este novo smartphone num evento onde revelou todas as suas novidades, não apenas na vertente dos smartphones, mas também noutras áreas.

Agora que o novo smartphone foi colocado à venda, ficou provado o interesse que criou nos clientes da marca. Demorou apenas 1 segundo e o stock preparado pela empresa para a pré-venda do Xiaomi MIX 4 esgotou.

O Xiaomi MIX 4 aparenta ser o próximo grande sucesso da marca. Este smartphone traz o que de mais moderno o mercado tem para oferecer e isso reflete-se no interesse que vinha a despertar junto dos adeptos da marca.

Agora que está apresentado e quase a chegar ao mercado, é hora da Xiaomi materializar tudo o que preparou para este seu smartphone. A prova disso veio com o início da pré-venda do MIX 4, ainda apenas no mercado chinês, onde a marca normalmente coloca primeiro os seus equipamentos.

Os dados revelados mostram que o sucesso não poderia ser maior. Em apenas 1 segundo a marca conseguiu esgotar o seu stock inicial, mesmo com os preços elevados que este smartphone tem. Falamos de 4.999 yuan, ou 655 euros, na sua versão base e 6.299 yuan, ou 824 euros, na sua versão de topo.

Mesmo esgotado, o Xiaomi MIX 4 continuou a ser vendido. A empresa revelou também os dados referentes às vendas efetuadas durante o primeiro minuto. Os dados aqui voltaram a ser excelentes para a marca, ao ter conseguido arrecadar 300 milhões de yuans, ou 39,3 milhões de euros.

No mesmo dia a Xiaomi colocou no mercado outra das suas novas propostas. Falamos do Mi Pad 5 que, no espaço de apenas 1 minuto, ultrapassou a fasquia dos 200 milhões de yuan, ou 26,2 milhões de euros. Em apenas 5 minutos foram vendidas 200 mil unidades.

Estes são números impressionantes para a Xiaomi, que assim consegue mostrar o interesse nos seus novos equipamentos. O MIX 4 é a sua estrela maior, mas os números do Mi Pad 5 mostram que será também uma aposta a ter em conta.