Os novos iPhone 12 são equipamentos muito desejados e, como tal, acabam por ser usados para esquemas fraudulentos. E foi exatamente isso que aconteceu recentemente a uma mulher na China.

Liu encomendou um exemplar do iPhone 12 Pro Max e recebeu em sua casa nada mais do que uma bebida de iogurte com sabor a maçã.

Compra iPhone 12 Pro Max da Apple, mas recebe uma bebida de maçã

O insólito aconteceu na região de Anhui, no leste da China. Uma mulher encomendou um iPhone 12 Pro Max da Apple mas, em vez do telefone, apenas recebeu um pacote de sumo com sabor a maçã.

O sucedido foi partilhado nesta sexta-feira em vídeo na rede social chinesa Weibo, que rapidamente se tornou popular, sendo também divulgado em vários sites e jornais de notícias.

A mulher diz que gastou 10.099 yuans (~1.290 euros) para comprar um iPhone 12 Pro Max de 256GB. Mas o mais curioso é que a compra foi feita através da na loja oficial da Apple no dia 16 de fevereiro. Já em sua casa chegou então apenas uma caixa com um pacote de sumo de maçã no interior.

No entanto, no vídeo a lesada também explica que não recebeu a encomenda diretamente do estafeta da Express Mail Service (EMS). Em vez disso, o estafeta disse ter deixado a embalagem na residência de Liu.

Apple já está a investigar o caso

Após perceber que não tinha o iPhone 12 Pro Max na caixa, a mulher ligou para a polícia que, por sua vez, aponta para uma situação de roubo. Tanto a Apple como a EMS já disseram a Liu que vão investigar o caso.

Um funcionário da EMS disse ao site Global Times que já foram destacados colegas para trabalhar neste assunto. Também a Apple deu uma resposta semelhante.

Tal como esperado, o vídeo gerou uma onda de comentários na rede social, e os utilizadores tentam então adivinhar o que terá acontecido. Alguns apontam o dedo ao serviço de entregas dizendo que terão roubado o iPhone, e outros sugerem que Liu comprou o telefone num site falso da Apple.

Por sua vez Zhang Bo, especialista em assuntos legais diz que se o erro tiver partido da Apple, a marca deve compensar a lesada e enviar-lhe um novo iPhone. Já se o problema for da EMS, o responsável pela entrega deverá ser punido.