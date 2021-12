Dica: Saiba como pode terminar uma app num smartphone Android

A gestão de apps no Android é totalmente automatizada e sem necessitar de controlo dos utilizadores. Ainda assim, e por vezes, é necessário terminar uma app, para que esta não esteja a correr e a ter impacto no sistema operativo.

Este é, na verdade, um processo simples e que qualquer utilizador pode fazer. Será usado em momentos particulares e apenas quando fizer realmente falta.

Os utilizadores do Android não precisam de estar constantemente a fechar as apps que usam no seu sistema operativo. Basta enviar para o segundo plano para estas serem colocas em pausa e apenas funcionam quando realmente é necessário para recolher novos dados.

Ainda assim, e de forma pontual, os utilizadores podem precisar de fechar uma app. Esta pode estar a consumir demasiados recursos, estar a precisar de ser desativada ou simplesmente estar o utilizador não a quer ativa por várias razões.

Para o conseguir, os utilizadores precisam de abrir a app Definições e depois procurar na lista de opções a entrada Aplicações. Devem seguir depois com o escolher da opção Gerir aplicações, sendo levados para a lista das apps que estão a correr no momento.

Podem percorrer a lista de forma manual ou se preferirem podem escrever o nome da app que querem terminar no Android. Ao encontrar a app pretendida, só precisam de carregar no nome para acederem às próximas opções que necessitam.

Nesta nova área, só precisam de encontrar o botão o forçar paragem, que poderá estar na zona inferior ou numa opção no menu apresentado. Ao escolher terminar uma app, será mostrada uma mensagem a indicar que pode causar possíveis problemas. Devem carregar no botão OK.

É desta forma que podem terminar uma app no Android. Se precisarem de impedir que uma esteja a causar problemas devem seguir estes passos. Recordem que não precisam de estar constantemente a realizar este passo, sendo usado apenas em momentos concretos e especiais.