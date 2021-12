Mulher recebe 6 consolas Nintendo Switch por engano… e deixam-na ficar com elas

Estamos já muito perto da noite mais mágica do ano, mas para algumas pessoas parece que o Natal chegou mais cedo. É o caso de uma mulher norte-americana de 68 anos que recebeu seis consolas Nintendo Switch por engano na sua casa.

O mais curioso de tudo é que ao dar conta do erro cometido, a empresa de entregas acabou por deixar a senhora ficar com as populares consolas. Como tal, parece que na sua família, pelo menos os seus netos vão ter uma boa surpresa ao desembrulhar a prendas.

Mulher recebe 6 Nintendo Switch por engano... e deixam-na ficar com elas

Sem que nada fizesse prever, Deborah Lewis, uma senhora de 68 anos recebeu em sua casa seis consolas Nintendo Switch por engano. A entrega foi feita pela empresa Target que acabou então por deixar os equipamentos na morada errada.

O caso aconteceu nos Estados Unidos, mais concretamente na região de Ahwakutee, Phoenix, no estado do Arizona. No entanto, assim que deu conta do erro, a empresa de entregas acabou por deixar a senhora ficar com todas as Nintendo Switch, como presente de Natal. E destes presentes, definitivamente, não é todos os dias que se recebem, nem todos os Natais.

Através do vídeo divulgado pelo canal de notícias Fox 13 News, conseguimos verificar que a senhora ficou bastante emocionada ao saber que ia ficar com as seis consolas de videojogos. De acordo com Deborah:

É tão incrível, nunca me aconteceu algo assim. Parece que estou a sonhar. Eu realmente não estava à espera de nada.

Todas as semanas, a senhora recebe uma encomenda com os seus medicamentos e produtos médicos que precisa de usar. Mas ficou completamente surpresa quando, juntamente com esses medicamentos, um outro pacote foi deixado em sua casa. E esse pacote trazia então as seis consolas.

Mas não era intenção de Deborah ficar com as Switch, até porque assim que algumas pessoas souberam estavam constantemente a pedir-lhe que ela lhes desse uma. Então o que ela mais queria era que as consolas fossem levadas até ao seu verdadeiro destino.

No entanto, dois funcionários da Target deslocaram-se até à casa da senhora para a informar que as consolas passavam a ser oficialmente dela. Por outro lado, a empresa também aproveitou o momento para se publicitar, uma vez que até câmaras de filmar foram envolvidas na ação solidária.

Deborah tem oito filhos e alguns netos e quer então oferecer as Nintendo Switch a alguns desses elementos da sua família. E uma vez que alguns dos seus netos vivem longe, ela diz que vai certificar-se de que escreve as moradas certas nas encomendas.