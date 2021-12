Vídeo mostra um impressionante sistema de mineração com centenas de GeForce RTX 3070

Apesar de não serem muito divulgadas, sabemos que por esse mundo fora existem possivelmente milhares de sistemas dedicados à mineração de criptomoedas. Alguns são mais humildes, compostos por apenas alguns equipamentos, mas outros são verdadeiros monstros de extração.

Nesse sentido, foi agora revelado um vídeo que mostra um enorme sistema de mineração com centenas de placas gráficas Nvidia GeForce RTX 3070.

Centenas de RTX 3070 num enorme sistema de mineração de criptomoedas

A mineração de criptomoedas é uma atividade pela qual cada vez mais pessoas se interessam. E a pandemia da COVID-19 também impulsionou de certa forma esta prática e, como tal, desde o ano passado que temos aqui noticiado e divulgado diversos sistemas de extração das moedas digitais, umas mais impressionantes do que outras.

Mas o sistema revelado agora é bastante poderoso, uma vez que conta com nada menos do que centenas de placas gráficas GeForce RTX 3070 da Nvidia, uma das mais recentes e mais procuradas no mercado pelos gamers.

O sistema foi divulgado num vídeo publicado na rede social Twitter pelo utilizador Jaxson F Davidson. No entanto, parece que o vídeo deixou de estar disponível na plataforma, mas outros site conseguiram divulgá-lo pelos seus meios.

Pelas informações, o enorme sistema pertence mesmo a Jaxson e encontra-se no interior de um edifício. Mas nada disso acaba por sobressair e o destaque vai mesmo para as centenas de GPUs em funcionamento do poderoso modelo da Nvidia.

Segundo os detalhes, o minerador referiu no tweet que o seu próximo sistema de mineração contará com as placas Nvidia CMP 170HX, dedicadas em exclusivo a esta atividade.

Apesar do vídeo com as centenas de equipamentos ser interessante e impressionante para quem vê, certamente que causa alguma angústia aos jogadores que procuram um exemplar e não estão a conseguir encontrar, pelo menos não ao preço de lançamento.