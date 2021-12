Mercedes EQB 100% eléctrico: Saiba quanto custa em Portugal

Já conhece o novo Mercedes EQB? Este novo veículo, 100% elétrico, combina os elementos de design típicos da Mercedes-EQ com uma expressividade ousada e marcante. Com até sete lugares, um compartimento de carga generoso e sistema multimédia MBUX, poderá experienciar a condução em modo elétrico numa forma totalmente nova.

Recentemente foi revelado o preço para Portugal do Mercedes EQB 100% elétrico! Saiba quanto vai custar esta máquina.

Mercedes EQB: 443 km de autonomia no ciclo WLTP

A Mercedes-Benz prometeu e cumpriu! O grupo alemão aumentou a sua frota de elétricos e a revelação oficial aconteceu em abril no Salão Automóvel de Xangai com a apresentação do novo Mercedes EQB 100% elétrico.

De acordo com as informações publicadas no site oficial, o conforto é uma prioridade máxima no EQB: graças ao conceito de espaço funcional e flexível com até sete lugares ou 1710 litros de volume do compartimento de carga, o EQB oferece espaço para várias necessidades de transporte.

Este novo veículo garante viagens mais seguras ao ter disponíveis sistemas de assistência ao condutor preventivos e inteligentes que estão atentos à situação de trânsito e podem alertar o condutor para os perigos, dependendo da situação. Assim, protege eficazmente os passageiros e outros utentes da estrada para que possa chegar ao destino de forma segura e descontraída.

Relativamente às características mais técnicas, o Mercedes EQB 100% eléctrico vem com motorização 350 4MATIC: consumo de energia em kWh/100 km (combinado): 16,2; emissões de CO2 em g/km (combinadas): 0.

A bateria de iões de lítio de alta tensão é o acumulador de energia central para o acionamento elétrico do EQB e fornece um conteúdo de energia utilizável de 66,5 kWh. Está alojada em vários módulos no piso do veículo de forma a poupar espaço e com um centro de gravidade favorável.

Além disso, há um escudo protetor na área dianteira que pode proteger o acumulador de energia da entrada de objetos estranhos. Garantias especiais, tais como o certificado da bateria com promessa de desempenho até oito anos ou até 160 000 quilómetros para a bateria de alta tensão, asseguram um prazer de condução prolongado.

A autonomia deste veículo ronda os 443 km no ciclo WLTP. A bateria é carregada dos 10 a 80% em cerca de 32 minutos numa estação de carregamento rápido.

A Mercedes-Benz revela também que o Mercedes EQB tem uma média de 16,2 kWh para cada 100 quilómetros percorridos.

Em Portugal esteve veículo vai custar 64.950€ na versão Advanced. As entregas só acontecem em 2022.