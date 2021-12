Esmagadora maioria concorda com a colocação de câmaras de vigilância em locais públicos

A segurança nas ruas é um dos aspetos mais importantes quando escolhemos um local para viver. No entanto, um pouco por todo o país, há cada vez mais crimes e situações violentas em espaços públicos que podemos ver através dos telejornais do dia a dia.

Desta forma, na nossa última questão semanal perguntámos aos nossos leitores se concordam com a colocação de câmaras de vigilância em locais públicos. Vamos então conhecer todos os resultados.

Concorda com a colocação de câmaras de vigilância em locais públicos?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.362 respostas obtidas.

De acordo com os resultados obtidos, praticamente todos os leitores concordam com a colocação de câmaras de vigilância em locais públicos. A resposta afirmativa totaliza 91% das votações, mas esta divide-se em duas respostas: sim, independentemente do risco do local ou apenas em zonas problemáticas. Assim, a maioria, com 64% dos votos, concorda com a colocação destes equipamentos em várias zonas, independentemente do risco (1.523 votos). Já 27% concorda, mas apenas em locais problemáticos (631 votos).

Por sua vez, apenas 9% dos leitores que participaram responderam que não concordam com a colocação de câmaras de vigilância em locais públicos (208 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados:

No artigo onde foi colocada a questão, os comentários deixados pelos leitores indicam argumentos para ambas as posições. Há quem mencione a privacidade como fator secundário à segurança usando a expressão de que "quem não deve não tem" e também que estas gravações podem servir como meio de investigação para várias situações de risco. Por sua vez, há também quem defenda que as gravações na via pública são usadas para controlo da população, embora não expliquem nem comprovem de que modo isso pode ser feito.

Se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se concorda com a colocação de câmaras de vigilância em locais públicos.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Que gadgets gostaria de receber neste Natal? PC / Desktop

Smartphone

Smartwatch / Smartband

TV/SmartTV

Earphones / Headphones

Consola de Videojogos

Drone

Tablet

Máquina Fotográfica

Robot Doméstico

Trotinete Elétrica / HoverBoard

Óculos VR

Impressora / Impressora 3D

RaspberryPI

Powerbank

BoxTV

Câmara de Ação

Coluna Portátil / Leitor de Música

Router

GPS

Localizador (AirTags, Tile, Lapa...)

Equipamentos para Casa Inteligente

Rato/Teclado

Repetidor WiFi Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.