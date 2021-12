20 jogos online para jogar quando estiver aborrecido #2

Depois de lhe termos trazido 10 dos 20 melhores jogos online para jogar quando tiver aborrecido, a saga continua. Se ainda não experimentou nenhum dos que referimos, considere experimentá-los. Caso contrário, trazemos hoje mais 10 jogos viciantes na web.

Conheça os últimos 10 dos 20 melhores jogos online para jogar quando precisar de se entreter por uns minutos.

11. The Wiki Game

Este jogo tem-se tornado cada vez mais popular. Faz uso da Wikipédia online gratuita, e desafia-o a tentar chegar de uma página à outra da Wikipédia, usando apenas as ligações internas.

Por exemplo, ir desde a página da Guerra do Pacífico até à página do Mar é relativamente fácil. Contudo, passar da página de uma cadeira elétrica para a página da linguagem HTML é um pouco mais complicado.

12. Gridland

Gridland é um jogo de sobrevivência que envolve puzzle. Há duas fases: de dia (onde se combinam e se reúnem recursos para construir a aldeia) e de noite (onde se combinam para lutar contra os invasores). O tempo só avança quando se faz uma jogada.

É necessária bastante inteligência, mas mais importante, estar atento.

13. QWOP - dos jogos online mais difíceis

O QWOP é um jogo web bastante conhecido devido à sua dificuldade. O objetivo é simples: correr 100 metros com sucesso. Contudo, fazer isso é tudo menos simples, uma vez que é necessário controlar pormenorizadamente as pernas do atleta.

Não fique surpreendido se demorar uns bons minutos a sair da linha de partida, mas pelo menos vai ter uma gargalhada, principalmente se vir um amigo a jogar.

14. Helicopter

No Helicopter, usa-se o rato para controlar um helicóptero e desviar-se de obstáculos. Clique para fazer o helicóptero subir e pare para o deixar cair. Este é um jogo interminável que se torna frenético.

Faz lembrar, de certa forma, o Flappy Bird.

15. Books Tower

O objetivo do Books Tower é empilhar o maior número possível de livros sem que a torre caia. Cada novo livro desliza da esquerda para a direita e tem que clicar quando quiser que ele caia. É tempo que esses cliques se façam na perfeição para alinhar os livros, caso contrário, tudo vai desmoronar.

Esses cliques devem ser feitos na perfeição para alinhar os livros, caso contrário, a torre cai.

16. The Jigsaw Puzzles

O Jigsaw Puzzles tem milhares de puzzles online gratuitos, desde categorias como animais à natureza, variando em dificuldade de 50 a 150 peças.

Talvez não tão satisfatório como completar um puzzle verdadeiro, mas ainda assim é uma boa forma de passar 15 minutos.

17. Frogger

O Frogger é um jogo clássico de arcade dos anos 80. Tem tido muitas transformações ao longo dos anos, mas nenhuma bate a original. Este jogo web é uma recriação do original. Se nunca jogou Frogger, precisa de mudar isso.

O objetivo é levar o sapo para o outro lado, evitando o trânsito na estrada e no rio.

18. Bloxorz - dos jogos online com maior raciocínio

O Bloxorz é um jogo do Friv que requer bastante capacidade de raciocínio mas sobretudo paciência. O objetivo é levar um paralelepípedo até um buraco onde terá de cair na vertical.

Os primeiros níveis parecem fáceis, mas quando chegar a níveis mais altos, precisará de bastante tempo e paciência para os passar.

19. Sprint Club Nitro - jogo online de fórmula 1

Este é mais um jogo do Friv, desta vez, para os amantes de fórmula 1. O jogo baseia-se no famoso desporto e tem como objetivo acabar a corrida em primeiro lugar. Ao ganhar corridas, ganha também dinheiro que poderá gastar depois a melhorar o carro.

Se não quiser perder tempo a instalar jogos de carros, tem aqui a solução.

20. Mini Royale

O Mini Royale é um jogo web de FPS que combina diversão com competição. Para os viciados em jogos de battle royale, considerem experimentar este que é um dos mais leves e com as partidas mais rápidas.

