20 jogos online para jogar quando estiver aborrecido #1

Se estiver aborrecido ou tiver um algum tempo morto, jogos online são a forma ideal de o manter entretido. Os jogos que mostraremos hoje são viciantes e não requerem qualquer compromisso ou registo. Além de serem divertidos a ponto de o deixar colado ao ecrã, ainda são suficientemente leves para que possa sair deles num instante.

Aqui estão os melhores jogos online sem qualquer compromisso para jogar quando se estiver aborrecido.

1. Slither.io

O Slither.io é um jogo online onde se controla uma cobra que tem que passar por cima de pontos brilhantes para aumentar o seu comprimento. O desafio é que está a jogar contra outros jogadores, alguns dos quais mais compridos. Caso a cabeça da sua cobra toque no corpo da deles, ficam mais compridas, e vice-versa.

Veja o quão grande pode ficar a sua cobra.

Jogar

2. Entanglement

O Entanglement é dos melhores jogos online para jogar quando se está stressado, mesmo que não se goste de puzzles. O objetivo é criar o caminho mais longo através dos azulejos. Estes azulejos são gerados de forma aleatória, mas oferecem opções suficientes, o que torna o jogo pouco stressante.

Além disso, tem uma música de fundo que provavelmente o vai acalmar bastante.

Jogar

3. Threes

O Threes é um jogo móvel que foi transformado num jogo web. Arraste azulejos numerados numa matriz de quatro por quatro para os combinar em múltiplos de três. O objetivo é obter a pontuação mais alta. Embora pareça simples no conceito, é bastante difícil manter os jogos a decorrer mais do que alguns minutos até não restarem movimentos.

Jogar

4. The Floor Is Lava!

Este jogo é exatamente o que parece: há lava que se tem que evitar ao lançar-se em direção ao cursor. Mas também há outros jogadores, e é um pouco como os carrinhos de choque; se lhes acertamos, saltamos para trás. É difícil manter-se vivo, mas é muito divertido! É de salientar que não é muito jogado e por isso será difícil encontrar um jogo. Contudo, se falar com um amigo, podem divertir-se juntos.

Jogar

5. Quick, Draw!

O Quick, Draw! não é apenas um jogo, mas também uma forma de treinar uma rede neural. É-lhe apresentada uma palavra e depois é-lhe concedido um curto espaço de tempo para a desenhar. Ao desenhar, o sistema tentará adivinhar o que é, baseado na aprendizagem automática.

O seu desenho será então adicionado ao "maior conjunto de rabiscos do mundo".

Jogar

6. Line Rider

O Line Rider é dos jogos online mais populares e foi até lançado para a Nintendo DS e Wii. No entanto, não precisa dessas consolas porque pode ser jogado diretamente do seu browser. Use o seu cursor para criar linhas, que a pequena figura irá depois percorrer. Seja criativo desenhando loops, rampas, e saltos incríveis.

Jogar

7. Color Pipes

O Color Pipes tem muitos níveis para o manter entretido durante bastante tempo. No jogo, é necessário emparelhar as cores desenhando linhas entre elas. Também é necessário ter o tabuleiro todo coberto. O único problema é que, se alguma das linhas se cruzar, o movimento é inválido.

Simples mas viciante.

Jogar

8. Cursors

O Cursors transforma o seu cursor do rato numa personagem e o seu objetivo é sair do labirinto. Mas não está sozinho! Partilha o mundo com todos os outros jogadores, e alguns dos puzzles requerem cooperação e coordenação.

Jogar

9. Sinuous

No Sinuous, a sua personagem é o seu cursor. Evite a corrente interminável de pontos vermelhos, toque nos pontos verdes para invulnerabilidade, e veja quanto tempo consegue durar.

O jogo é excelente jogo para o tirar do tédio.

Jogar

10. Slime Volleyball

O Slime Volleyball é um já muito antigo jogo online. Pode jogar contra o computador ou contra um amigo. Controla um slime que cabeceia a bola para a frente e para trás. Se a bola tocar no chão do seu lado da rede, é um ponto para o adversário.

A saga de jogos "Slime" expandiu-se para outros desportos, mas o de voleibol continua a ser o melhor.

Jogar

