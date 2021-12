Intel Alder Lake estreia-se com um participação de 11% no mercado alemão

Os novos processadores Intel Alder Lake de 12ª geração chegaram finalmente no final do mês de outubro. Estes eram os CPUs mais aguardados pelos consumidores que já suspiravam por um desempenho renovado por parte da empresa norte-americano.

E parece que esta nova aposta da Intel está a ser um verdadeiro sucesso, mesmo em pouco tempo. Segundo as informações agora reveladas, os processadores Intel Alder Lake estrearam-se com uma participação de 11% no mercado alemão.

Intel Alder Lake com 11% de participação no mercado da Alemanha

De acordo com os últimos dados revelados pela loja de informática alemã Mindfactory, uma das maiores de todo o país, o lançamento dos novos processadores Alder Lake de 12ª geração da Intel ajudaram a empresa a alcançar a maior participação de mercado dos últimos anos.

Segundo os detalhes, no que respeita às vendas do mês de novembro, a combinação de todas as CPUs da Intel disponíveis conseguiu uma participação de mercado de 30%. Por sua vez, a rival AMD apresentou uma participação de 70% muito devido à disponibilidade de processadores de médio desempenho a preços apelativos, como os Ryzen 5 5600X.

Através da análise aos gráficos criados pelo utilizador do Reddit Ingebor, com base nas informações da loja alemã referente ao mês de novembro, os CPUs Alder Lake estrearam-se na Alemanha com 11% de participação, ultrapassando os Rocket Lake (10%) e os Comet Lake (8%). Um dado curioso é que apenas o AMD Ryzen 5000, da geração Vermeer, conseguiu sozinho ultrapassar a soma de três gerações Intel, com 48% de vendas no mês passado.

O modelo Intel Core i7-12700K foi o mais vendido da nova geração, com 880 unidades, seguido pelo Core i5-12600K, com 780 unidades, e do topo de gama Core i9-12900k (450 unidades). O menos vendido foi o modelo Intel Core 12700KF, com 230 unidades.

O processador mais vendido de todos em novembro foi o AMD Ryzen 5800X, conseguindo vender 4.820 exemplares, o que representa um crescimento de 136% face ao mês anterior. Este resultado é também atribuído ao facto de a empresa de Lisa Su ter feito alguns descontos nos seus chips.