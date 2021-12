A criminalidade é uma das maiores preocupações das autoridades e entidades municipais de diversas regiões do país. Algumas zonas com mais incidência e outras com menos, mas a verdade é que um pouco por todo o país este é um problema que deixa todos muito assustados e com a sensação de pouca segurança, especialmente durante a noite em locais públicos e menos frequentados.

Neste sentido, na nossa questão semanal desta semana queremos que nos diga se concorda com a colocação de câmaras de vigilância em locais públicos. Participe.

Concorda com a colocação de câmaras de vigilância em locais públicos?

Quando acontecem situações que envolvem crimes como roubos, agressões físicas, esfaqueamentos, tiroteios, vandalismos entre outros em locais públicos, muitas pessoas acabam por referir que seria importante uma maior vigilância nas ruas, seja ao nível da quantidade de autoridades a circular, como também na colocação de câmaras de videovigilância em vários pontos estratégicos da via pública.

Essas câmaras poderiam assim ajudar a detetar essas mesmas situações e ainda a identificar por um lado os autores e envolvidos nos problemas, como também apurar melhor o que de facto aconteceu e de que forma se procederam os acontecimentos.

Há também pessoas que, a título individual, colocam câmaras nas suas casas com foco para as zonas públicas como estradas, ruas e passeios. Estas câmaras são fáceis de encontrar à venda nalgumas lojas ou também através da Internet.

Assim, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se concorda com a colocação de câmaras de vigilância em locais públicos. E, caso concorde, diga-nos se apenas em zonas problemáticas ou se em vários locais, independentemente do risco.

