Linha ferroviária na China fica bloqueada 20 horas devido ao fim do Adobe Flash

Tal como já aqui noticiámos, o fim do Flash era há muito pedido pelos utilizadores e até por aqueles que desenvolvem sites. Apesar de ser uma tecnologia bastante útil há alguns anos, atualmente já é considerada obsoleta. Desta forma, a Adobe decidiu pôr um ponto final no Flash que morreu oficialmente a 12 de janeiro de 2021.

No entanto, o insólito aconteceu na China, onde o fim do Adobe Flash bloqueou uma linha ferroviária durante 20 horas. O motivo prende-se com o facto de a linha funcionar com base neste software, ativada com uma versão pirata!

O Adobe Flash foi um software com o qual nos habituámos a conviver desde há muito tempo no mundo tecnológico. Grande parte dos jogos online e vários sites, por exemplo, necessitavam de suporte deste sistema.

No entanto as várias queixas e entraves atribuídos ao programa ditaram o fim do programa. Então, e depois de 25 anos a servir os utilizadores, a Adobe decidiu pôr fim de vez ao Flash. A descontinuidade do programa terminou agora no passado dia 12 de janeiro de 2021.

Fim do Flash faz bloquear uma linha ferroviária na China

Apesar de o Flash estar mais associado a pequenos jogos e animações online, o programa também era usado para diversos fins. Por exemplo, dava igualmente suporte a projetos de automação e ainda era usado para fins industriais.

Assim, como consequência, uma linha ferroviária ficou totalmente bloqueada na China durante 20 horas depois do fim do Flash. O motivo é que todo o sistema, como a rede de controlo responsável pelo transporte de pessoas e pelo comando das bagageiras, era gerido pelo software da Adobe.

O insólito aconteceu na cidade de Dalian, a sul de Liaoning, e obrigou as autoridades a encontrarem uma forma de resolver o problema.

Linha ferroviária tinha usado uma versão pirata do Adobe Flash

A história torna-se ainda mais caricata depois de se descobrir que foi usada usada uma cópia pirata do Adobe Flash na ferrovia. Ou seja, depois da morte do programa, esta foi a forma encontrada para manter o sistema ferroviário em funcionamento.

Em vez se modernizar com sistemas atuais que ainda recebam atualizações, a estação de Dalian optou por recorrer a uma versão ilegal do Flash para o ativar novamente nas suas máquinas. Esta prática possibilitou a continuidade da gestão dos comboios… até ficar bloqueada.

Já em 2017 a Adobe falava que iria descontinuar o Flash e, por conseguinte, a estação de Dalian teve mais do que tempo suficiente para se preparar e modernizar os seus sistemas.