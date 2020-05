Abril foi um mês recheado de novidades para o mercado de smartphones. Desde o iPhone SE da Apple, até ao OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, passando ainda pelos equipamentos da Xiaomi, ou seja, o Mi Note 10 Lite e o Mi Lite Zoom Edition, entre outros.

Tendo presente o leque de novas possibilidades, será agora uma decisão difícil para todos os consumidores que pretendem comprar um novo dispositivo móvel.

Assim, hoje questionamos os leitores sobre quais foram os mais interessantes smartphones apresentados no passado mês de abril.

Os smartphones apresentados em abril

No último mês o mercado de smartphones ficou bem mais completo com variadas novidades apresentadas. Algumas delas não foram surpresa, até porque os diversos leaks divulgados acabam, consequentemente, por estragar um pouco esse efeito. Mas outras apresentações acabaram por superar as expetativas, revelando equipamentos alvo do desejo de muitos consumidores.

Do leque de novos produtos constam, por exemplo, o novo iPhone SE da Apple, um low cost por 499€ muito idêntico ao iPhone 8. Também os mais recentes smartphones topos de gama OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro se tornaram numa realidade, assim como a nova linha Huawei, com os Nova 7, Nova 7 SE e Nova 7 Pro.

Já do lado da Xiaomi, os tão aguardados smartphones Mi Note 10 Lite e Mi Lite Zoom Edition chegaram ao mercado e parecem estar a captar a atenção de potenciais compradores. Além disso a marca lançou ainda o Redmi Note 9.

Por sua vez a Honor contribuiu com a sua série Honor 30 e com o Honor Play 4T. Também o novo OPPO A92s mostrou que a sua fabricante está empenhada em trazer bons produtos. Por fim, os recentemente lançados Elephone E10 e Realme X50 5G tornaram também o mercado de smartphones mais variado e versátil.

Em suma, o mundo mobile está mais rico e agora queremos a sua opinião sobre todas estas novidades que o mês de abril nos trouxe.

Participe na nossa questão desta semana

Quais os mais interessantes smartphones apresentados em abril? iPhone SE

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Lite Zoom Edition

Redmi Note 9

Honor 30

Huawei Nova 7, 7 SE ou 7 Pro

OPPO A92s

OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro

Elephone E10

Honor Play 4T

Realme X50m 5G Ver Resultados Loading ... Loading ...

