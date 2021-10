Intel espera ter novamente a Apple como cliente ao produzir chips mais potentes

A Apple já foi uma forte parceira da Intel, no entanto optou por outros caminhos para os seus chips, o que colocou de parte a fabricante norte-americana.

No entanto, numa recente entrevista, o CEO da Intel, Pat Gelsinger, afirmou que espera ter novamente a marca da maçã como cliente ao produzir novos e mais poderosos processadores.

A Intel e a Apple foram fortes parceiras no passado, pelo ano de 2005. Mas a empresa de Tim Cook optou por criar os seus próprios processadores, deixando assim de necessitar dos chips da Intel.

Este corte de relações comercias levou a que em meados de fevereiro e março deste ano, a Intel tecesse alguns comentários menos positivos sobre a agora rival marca da maçã. Por exemplo, a fabricante norte-americana gozou com a Apple e mostrou o que os utilizadores não podem fazer no Mac M1 e também que os PCs são superiores aos MacBooks.

No entanto parece que agora a gigante tecnológica da Califórnia quer tréguas e espera voltar a negociar com a marca de Cupertino.

Intel espera voltar a ter a Apple como cliente

Numa recente entrevista dada neste domingo (17) a Ina Fried, do canal Axios, Pat Gelsinger, CEO da Intel, deixou algumas declarações interessantes. De todas, destaca-se o facto de o executivo indicar que pretender cativar novamente a atenção da Apple ao criar processadores mais potentes.

A entrevista foi publicada ainda antes do evento Apple, que acompanhámos aqui no Pplware. Nesse evento, o foco debruçou-se no lançamento do novo MacBook Pro com processador M1 Pro da maçã.

Mas Gelsinger diz acreditar que os processadores Intel podem voltar a ser usados nos Macs. Para isso, a fabricante estima produzir chips mais poderosos do que os atuais que compõem os equipamentos Apple.

Veja a entrevista:

Ao ser questionado sobre se a Intel desistiu de ter, no futuro, os Macs com os seus processadores, Pat Galsinger respondeu que:

A Apple decidiu que poderia criar um chip melhor do que nós, e fizeram um trabalho muito bom. Portanto, o que temos que fazer é criar um chip melhor do que eles. Espero ter de volta esta parte do negócio deles, bem como muitos outros negócios com o tempo.

Acha que os produtos Apple voltarão a ter chips da Intel?