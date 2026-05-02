AirPods estão a tornar-se dispositivos de saúde auditiva: estudo revela novos padrões

A Apple divulgou novos dados do seu estudo global sobre audição, reforçando uma tendência clara: os AirPods estão a evoluir de simples auriculares para ferramentas relevantes de monitorização e apoio à saúde auditiva.

Um problema global mais comum do que se pensava

Os dados mais recentes do chamado Apple Hearing Study confirmam algo preocupante: os problemas auditivos são extremamente comuns.

Segundo resultados anteriores do estudo, cerca de 77,6% das pessoas já experienciaram zumbido (tinnitus) em algum momento da vida, sendo que a incidência aumenta significativamente com a idade.

Este é apenas um indicador de um problema mais vasto, muitas vezes subdiagnosticado.

A própria Apple sublinha que milhões de pessoas vivem com perda auditiva sem qualquer acompanhamento clínico, o que reforça a importância de ferramentas acessíveis e contínuas.

AirPods como ferramenta de diagnóstico e prevenção

A investigação tem servido diretamente para desenvolver novas funcionalidades nos AirPods, especialmente nos modelos mais recentes como os AirPods Pro 2.

Entre as capacidades destacadas estão:

Testes auditivos com validação científica

Redução automática de sons potencialmente nocivos

Funções de amplificação sonora personalizadas

Estas funcionalidades fazem parte do que a Apple descreve como uma experiência integrada de saúde auditiva, algo inédito em produtos de consumo.

Teste auditivo nos AirPods E como funciona? Depois de emparelhar os AirPods Pro 2 ou Pro 3, poderá ir a Definições, depois menu dos AirPods (2 ou 3). Dentro, a Apple colocou o grupo: Assistência auditiva. Aqui pode não só fazer um teste auditivo, como pode usufruir de apoio multimédia, assim, para quem precisar, de configurar a funcionalidade aparelho auditivo. Conforme pode ver nas imagens que captamos no nosso teste, a nova funcionalidade começa por dar algumas explicações e solicitar algumas informações sobre o utilizador.

Além das informações sobre o utilizador e as indicações de como colocar bem os AirPods, a ferramenta analisa o espaço circundante para perceber se está calmo, silencioso, para não haver interferências no teste auditivo. A questão do sítio certo só irá ajudar a obter dados mais fidedignos. Não faça o teste se ouvir ruído à sua volta.

Pode ter um primeiro contacto com o som que vai ouvir para perceber o tipo de teste será feito. Depois, e as indicações são bem claras, quando o teste começar, nas várias frequências analisadas, o som irá aparecer. Toque no ecrã quando começar a ouvir. O teste é rápido e irá percorrer uma lista de frequência, tal como acontece quando vamos a um hospital ou clínica fazer um audiograma.

Primeiro a esquerda, depois a direita e os resultados aparecem num instante. Estes resultados variam de pessoas para pessoas, e os fatores como a idade, exposição ao ruído, entre outras, podem explicar a perda de audição. Depois do resultado apresentado, os valores serão enviados para a aplicação Saúde. Lá, no separador audição, terá o audiograma com um respetivo gráfico. Pode exportar e enviar ao seu médico.

Depois a Apple permite então ativar o apoio multimédia. Isto é, usar os AirPods para melhorar a audição quando está a ver TV, ouvir música e mesmo andar na rua. Uma espécie de dispositivo auditivo, mas com uma abrangência maior. Estas informações podem ser efetuadas periodicamente, permitindo perceber uma evolução do nosso ouvido.

Além disso, os dados recolhidos no estudo ajudaram a identificar dificuldades reais no acesso a cuidados auditivos, influenciando diretamente o desenvolvimento destas soluções.

De auriculares a aparelhos auditivos

Um dos pontos mais relevantes é a transformação dos AirPods em dispositivos próximos de aparelhos auditivos.

Com aprovação regulatória em alguns mercados, os AirPods podem agora funcionar como aparelhos auditivos “venda livre”, destinados a perdas auditivas ligeiras a moderadas.

Na prática, isto permite:

Criar um perfil auditivo personalizado

Ajustar automaticamente o som ao ambiente

Melhorar a compreensão da fala em situações ruidosas

Especialistas consideram que esta abordagem pode democratizar o acesso à saúde auditiva, trazendo soluções a pessoas que nunca recorreriam a um audiologista.

Tecnologia e saúde cada vez mais próximas

A estratégia da Apple enquadra-se numa tendência mais ampla: transformar dispositivos do dia a dia em ferramentas médicas.

O ecossistema da empresa já inclui métricas de sono, coração e atividade física, e agora a audição ganha destaque como área crítica.

Ao integrar sensores, inteligência artificial e estudos clínicos com milhões de participantes, a Apple está a posicionar-se num território híbrido entre tecnologia e saúde.

O que significa isto para o futuro

Os dados do estudo mostram que:

A perda auditiva é mais comum do que se pensava

Muitos casos não são diagnosticados

A tecnologia pode desempenhar um papel decisivo na deteção precoce

Se esta evolução continuar, os auriculares poderão deixar de ser apenas acessórios de áudio para se tornarem dispositivos pessoais de monitorização contínua da saúde.

E isso pode mudar profundamente a forma como lidamos com a audição no dia a dia.