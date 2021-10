Windows 11: Finalmente vamos poder controlar o volume de forma simples

É certo que a Microsoft apostou muito na mudança da interface com o Windows 11. Este sistema estreou alterações que vão agora ter de cativar os utilizadores, provando que são úteis e lógicas.

Claro que há ainda muito por revelar e até para ser tratado. Uma novidade muito discreta chegou na última build e que muda muito da usabilidade deste sistema. Finalmente podemos controlar o volume e o som de forma simples e rápida.

Há muito que os utilizadores dos sistemas da Microsoft pediam uma mudança grande na zona de controlo do volume. Este era ainda muito básico e obrigava os utilizadores a navegar na barra de tarefas, para depois usar a barra de deslocação para acertar.

A última build do Windows 11 muda tudo e mostra como será em breve neste sistema. A partir desta versão tudo poderá ser feito com o rato, bastando passar este apontador por cima da barra de tarefas, no ícone associado ao som.

Com um simples scroll os utilizadores passam a poder aumentar ou diminuir o volume no Windows 11. Claro que todas as opções antigas estão presentes, ainda que deixem de precisa de ser usadas de forma recorrente.

Apesar de ser uma novidade para os utilizadores, há já algum tempo que a Microsoft quer fazer mudanças neste campo. Tem testado novas interfaces e mudanças às atuais, para o tornar mais apelativo. Resta saber como e quando estas chegam.

Esta build traz ainda outras mudanças importantes, como a possibilidade de usar o Windows Hello em monitores com câmaras suportadas, tentando resolver ainda outros problemas já conhecidos.

A gigante do software quer renovar completamente o Windows 11 e estas pequenas alterações são a prova de que este processo está a acontecer.