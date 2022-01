Intel diz que o seu novo processador i9 é mais rápido do que o M1 Max da Apple

A relação que antes era bastante saudável, quando a Apple e a Intel eram parceiras, tem-se tornado agora bastante hostil, depois que a marca da maçã deixou os processadores da empresa de Pat Gelsinger para desenvolver e fabricar os seus próprios chips.

Já por diversas vezes que aqui temos divulgado especialmente as atitudes insólitas da Intel contra a ex-parceira. E a mais recente foi durante a apresentação dos novos processadores da série Core H de 12ª geração na CES 2022, onde a marca afirmou que o potente chip topo de gama i9-12900HK é mais rápido do que o M1 Max da Apple.

Intel afirma que seu novo chip i9 é mais rápido que o M1 Max da Apple

Temos acompanhado de perto as investidas da Intel para mostrar que está muito bem de saúde, ao contrário do que muitos pensavam. E para além do segmento dos processadores, a fabricante norte-americana também está a investir com toda a força nos mercado das placas gráficas com as suas Arc Alchemist.

Mas o campo que a Intel domina é mesmo o dos processadores e no final de outubro, a empresa apresentou finalmente a sua nova linha Intel Core Alder Lake de 12ª geração. E agora, durante a CES 2022, a Intel anunciou os seus novos processadores para portáteis da 12ª geração Intel Core-H, onde se encontra o poderoso topo de gama Intel Core i9-12900HK.

E segundo a própria fabricante, este é o processador para portáteis mais rápido alguma vez criado. Mas a marca vai ainda mais além nos elogios e compara o seu novo chip ao M1 Max da Apple, algo que já antes havíamos aqui dado a conhecer.

De acordo com a publicação da Intel no seu site oficial:

O desempenho estende-se a experiências de jogos incomparáveis ​​nos principais títulos de jogos e ferramentas de criação de conteúdo. A nova série Intel Core H de 12ª geração é a melhor plataforma de jogos móveis do mundo, oferecendo jogos até 28% mais rápidos do que o líder anterior de jogos móveis no mercado: o Intel Core i9-11980HK. A série Intel Core H de 12ª geração está à altura da tarefa dos criadores de conteúdo. Por exemplo, os utilizadores podem ver um desempenho até 43% maior na renderização 3D de geração em geração.

Sobre o poder do processamento do Core i9-12900HK, a marca adianta que este foi...:

Com base no desempenho superior do Intel Core i9 12900HK de 12ª geração em relação ao Intel Core i9 11980HK, AMD Ryzen 9 5900HX e Apple M1 Max. O desempenho do processador Intel é estimado com base em medições com as Plataformas de validação de referência da Intel. O desempenho do processador AMD é estimado com base em medições em um Lenovo Legion R9000K com RTX 3080. O desempenho Apple M1 Max é estimado com base na declaração pública feita pela Apple a 18/10/2021 e medições no Apple M1 Max 16 ”64 GB RAM Modelo A2485.

Possivelmente a Apple não irá reagir publicamente a estas declarações, tal como não o fez quando a Intel gozou com a empresa da maçã e mostrou o que os utilizadores não podem fazer no Mac M1 e também que os PCs são superiores aos MacBooks.