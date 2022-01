Em França, anúncios de carros deverão incentivar meios de transporte menos poluentes

Os governos estão cada vez mais empenhados em reduzir a pegada carbónica dos seus países. Nesse sentido, França aprovou uma nova lei que obrigará os anúncios de carros a incentivar a adoção de meios de transporte menos poluentes, como bicicleta.

A lei entrará em vigor no dia 1 de março deste ano.

Uma nova lei francesa, que entrará em vigor no dia 1 de março deste ano, obrigará os anúncios de carros a incluir uma mensagem de incentivo à adoção de transportes alternativos e menos poluentes. Por exemplo, “para viagens mais curtas, prefira caminhar ou andar de bicicleta”, “considere pedir boleia” e “no dia a dia, use transporte público”. Caso a marca não cumpra a lei, poderá ser multada em até 50 mil euros.

Em França, nos anúncios que circulem na comunicação social impressa, cinema, televisão e Internet, a frase adotada deve estar legível e deve ser acompanhada pela hashtag #SeDéplacerMoinsPolluer (em português, “mova-se de forma menos poluente”). Uma vez na rádio, o anúncio deve terminar com o apelo.

Nas redes sociais, a ministra da transição energética Barbara Pompili declarou que “descarbonizar o transporte não é apenas mudar para veículos elétricos”. Afinal, “também significa usar, quando possível, transporte público ou bicicleta”.

Reações dividem-se em relação à nova lei para os anúncios, em França

Para Lionel French Keogh, presidente da Hyundai em França, a medida é “um pouco contraproducente em relação ao desejo do governo”, uma vez que não diferencia o impacto do carro a combustão e do carro elétrico. Segundo ele, “há um paradoxo”, porque “não há distinção entre motores”.

Por sua vez, o grupo Volkswagen garantiu que “irá cumprir a legislação e analisar com a agência de publicidade os meios para segui-la desde a data de aplicação”.

Recorde-se que as autoridades de Paris já anunciaram que irão banir a circulação de carros com motores de combustão a partir de 2030. Portanto, esta medida a ser implementada em França relativamente aos anúncios de carros vai ao encontro de um objetivo cada vez mais claro do país.

