iOS 16: Quais as novidades que se esperam ver apresentadas na WWDC 2022?

Estamos a seis meses do evento WWDC 2022 onde será apresentado o iOS 16. Tradicionalmente, a Apple abre o leque de uma série de novidades que posteriormente implementa ao longo da vida útil das várias versões do sistema operativo. Assim foi com o iOS 15 e assim continuará a ser. Contudo, apesar deste sistema operativo ser muito completo, faltam algumas boas funcionalidades.

Depois de a Google ter cobiçado e integrado várias funcionalidades copiadas do iOS, será que a Apple vai também integrar no seu SO algumas funcionalidades interessantes que o Android tem?

Não é segredo que estes dois sistemas operativos oferecem aos seus utilizadores as melhores funcionalidades. Contudo, ano após ano, a Google destaca-se numa ou noutra área e a Apple destaca-se em áreas opostas.

No entanto, e temos visto isso ao longo desta última década, ambos os sistemas operativos inspiram-se um no outro.

Depois de tanta coisa, o que falta ainda no iOS?

A Worldwide Developers Conference, a conferência anual da Apple com a duração de cinco dias para anunciar atualizações aos seus principais sistemas operativos, serviços e, por vezes, hardware, está a seis meses de distância. Na conferência deste ano, espera-se que a Apple anuncie o iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9, e tvOS 16.

O iOS é o sistema operativo mais importante da Apple, pois equipa o iPhone e partilha muitas funcionalidades com o iPad que corre o iPadOS. Todos os anos, à medida que a WWDC se aproxima, surgem especulações sobre quais as novas funcionalidades e alterações que a próxima versão do iOS irá incluir. Embora seja uma das várias atualizações do sistema operativo que é anunciada, é sem dúvida a mais antecipada.

Com o iOS 15, a Apple aperfeiçoou a experiência de utilização ao acrescentar novas funcionalidades a nível do sistema, tais como o SharePlay no FaceTime, o Áudio espacial, Mapas mais ricos e detalhados, novidades de fundo no Safari, com incidência na segurança e experiência de utilização, a fantástica funcionalidade Texto detetável, com a tradução desse mesmo texto e não só.

Além disso, vimos surgir resultados mais completos e pesquisa de fotos no renovado Spotlight, as recordações interativas com novo design apresentado na app Fotografias, várias novidades na app Saúde, muitas e profundas alterações no campo da Privacidade.

Foi lançado o iCloud+, app Meteorologia muito mais poderosa, alterações profundas na app e na Rede Encontrar, assim como muitas outras novidades.

No ano anterior, com o lançamento do iOS 14, a Apple procurou redesenhar ainda mais a experiência principal do iOS, introduzindo widgets completamente novos e colocando-os no ecrã inicial.

O iOS 14 também introduziu a App Library, uma forma automática do iOS categorizar as aplicações dos utilizadores.

O iOS 14 também trouxe consigo uma Siri redesenhada, embora ainda sem o idioma português de Portugal, uma nova interface da app Chamadas, novas funcionalidades para a aplicação Mensagens, entre muitas outras ferramentas que foram importantíssimas para um novo e renovado sistema operativo para iPhone.

Recuando ainda mais, olhando para o que foi lançado em 2019, o iOS 13 introduziu o modo escuro neste sistema. Foi também o ano em que a Apple reconheceu oficialmente o iPad como a sua plataforma única e introduziu o iPadOS.

O iOS 13 também incluiu atualizações na app Mapas, Fotografias, Lembretes, CarPlay, AR, e muito mais.

Conforme é sabido, esta linha de design é uma herança introduzida no iOS 7. Esta versão será sempre lembrada como a que sofreu a mais significativa alteração ao nível do design de um sistema operativo.

De lá até à atualidade, a Apple melhorou consideravelmente o aspeto e a experiência de utilização. Contudo, ainda há vários mecanismos e várias funcionalidades que faltam implementar.

iOS 16: O que poderá aparecer de novo?

Num vídeo de conceito, que leva já mais de 1 milhão de visualizações, os autores desta peça de imaginação deram azo a uma série de rumores e de "pretensões" que os utilizadores deixaram nos últimos tempos.

Assim, o concept do iOS 16 redesenhado traz uma nova experiência de utilização com um novo ecrã de bloqueio. Contudo, e ao mesmo tempo, sugere uma funcionalidade que tem sido trunfo nalguns smartphones com Android. Falamos na capacidade de ecrã dividido para o iPhone. Sim, isso já existe há algum tempo no iPad, mas no smartphone, a Huawei e a Samsung já o usam há vários anos.

Estas e outras novidades, que podem ser vistas no vídeo, poderão de facto aparecer. Aliás, é viável, tendo em conta o poderoso hardware dos dispositivos Apple. Contudo, ainda estamos a 6 meses da apresentação do novo iOS e muita coisa poderá ainda mudar.