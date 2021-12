App Mapas da Apple é melhor do que a concorrência? Apple diz que sim e explica

Os Mapas da Apple são muito bons e ao longos dos últimos anos a empresa de Cupertino tem feito um esforço para trazer o que há de melhor aos utilizadores. Contudo, nesta área a Google ainda tem o domínio. Mapas mais precisos, detalhados e com uma grande interligação com o comércio. Contra estes fortes trunfos, a Apple diz que os utilizadores do iPhone devem escolher os Mapas da Apple por três motivos.

Os motivos são legítimos, até porque os utilizadores do iPhone e iPad têm o melhor dos dois mundos. Têm o Mapas da Apple e o Google Maps. Mas será que o Mapas é melhor que o Maps?

Mapas da Apple são os melhores?

David Dorn é diretor do departamento de Software e serviços da Apple. Numa entrevista concedida à CNN, este responsável, juntamente com Meg Frost, líder de design da empresa de Cupertino, e a trabalhar também no serviço Mapas, descreveu alguns novos recursos introduzidos no iOS 15 e, ambos, explicaram quais as razões pelas quais entendem que os utilizadores do iPhone devem usar o Apple Maps e não produtos concorrentes, como Google Maps e Waze.

De acordo com Dorn, existem três razões pelas quais o Apple Maps é a melhor escolha:

A Apple está a investir fortemente no serviço Mapas para o melhorar. A privacidade é sempre uma questão central para a Apple e, por este motivo, o Mapas da Apple não recolhe dados do utilizadores, a sua localização. O Mapas da Apple faz parte do ecossistema da Apple e encaixa-se perfeitamente com outros serviços e dispositivos.

Os esforços da Apple para melhorar a sua aplicação e plataforma de navegação são visíveis no iOS 15. Foram acrescentados bastantes mais detalhes 3D de algumas áreas de Londres, Nova Iorque e Los Angeles, assim como muitas outras cidade ao redor do planeta, como algumas de Portugal. Além disso, e é um pormenor fulcral, o sistema de navegação foi atualizado, estando agora mais funcional e preciso.

A aplicação está mais agradável aos olhos e funcionalidades como o Olhe à sua volta está mais fiável que a funcionalidade similar de outros players. Mas há mais!

E se o utilizador tiver um iPhone e um Apple Watch, pode usar o Mapas da Apple para uma "experiência viva-voz". Graças ao feedback tátil no seu pulso, o utilizador pode saber quando tem de virar para a esquerda ou para a direita ao usar as instruções para caminhar, pois o relógio tocará subtilmente no seu pulso. É uma característica que os responsáveis destacam como sendo uma experiência fantástica no uso destes serviços.

Estes mapas são, contudo, parte fundamental de alguns serviços da Apple. Como, por exemplo, a Rede Encontrar. Com os AirTags e outros localizadores de objetos, assim como a área Pessoas, os mapas oferecem uma interação muito grande, e é esse o ponto importante quando é referido o ecossistema.

Depois tudo o que se pode usar quer ao nível do CarPlay, ou com a Siri. Neste sentido, as pessoas tendem a usar mais, tendem a preferir este serviços. Contudo, será que se pode dizer que é superior ao da Google? Provavelmente ainda não. Mas está no bom caminho!