Com um foco cada vez maior na saúde é natural que surjam formas de controlar elementos com o ritmo cardíaco e a respiração. A Google quer alargar esta oferta e tem no Google Fit uma excelente opção.

Depois de trazer para o Android a capacidade de usar a câmara para medir o ritmo cardíaco e a respiração, resolveu alargá-lo. Agora é o iPhone que recebe esta novidade que ajudará assim os utilizadores.

Google Fit dá ao iPhone uma novidade importante

Desde o início deste ano que a Google deu aos seus smartphones Android a capacidade de medir a frequência cardíaca e o ritmo a que os utilizadores respiram. Usa a câmara dos telefones para realizar todas estas medições.

Agora, e depois deter alargado esta funcionalidade a mais smartphones Android, é a vez do iPhone ter novidades. Também esta proposta da Apple pode agora usar esta capacidade com o Google Fit, e com a mesma simplicidade.

Ritmo cardíaco e respiração com as câmaras

Tudo funciona com recurso às camaras do iPhone, tal como era antes com os smartphones Android. Para medir o ritmo cardíaco basta colocar o dedo na lente traseira do smartphone, sendo depois medidas as diferenças subtis de cor na pele.

No que toca à respiração, é usada a câmara frontal do iPhone. Este terá de ser colocado num plano direito e com boa visibilidade para o utilizador. A leitura é realizada com os ligeiros movimentos do utilizador a respirar.

Uma novidade já acessível a todos

Estas medições podem ser realizadas manualmente e o Google Fit irá propor aos utilizadores. Além disso, podem criar lembretes para que seja proposta a sua realização de forma periódica.

Mesmo tendo avaliado esta capacidade de forma exaustiva e com testes reais, a Google deixa um alerta. Estas medições não devem ser usadas para a deteção de problemas e nem para diagnostica. Ainda assim, é uma excelente adição para o iPhone, que até agora não tinha esta capacidade.