A Samsung está a preparar a One UI com nova versão do Android. Esta foi lançada para alguns dos smartphones da marca, ainda de forma controlada e a um ritmo mais lento do que seria esperado.

Agora, e segundo informações não oficiais, há uma novidade a caminho. A próxima atualização está também a ser preparada e a One UI 4.1 já tem data de lançamento. Sabe-se também que smartphones vão receber esta nova versão.

Não tem sido isenta de problemas a atualização dos smartphones da Samsung para o Android 12. A One UI 4 está disponível para os Galaxy S21 e os Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, ainda apenas em alguns mercados e com alguns retrocessos.

A grande novidade é que a Samsung já começou a olhar para a versão seguinte, com algumas melhorias e alterações. Esta, chamada de One UI 4.1, será a evolução natural da atualização agora a ser disponibilizada. Esta espera-se que chegue já em fevereiro.

Algo que se sabe que esta nova versão vai trazer são melhorias gerais para a sua estabilidade. A correção de problemas será também um foco para esta nova atualização, para que possa ser usada sem limitações.

A lista acima, que não é a oficial, tem presentes os smartphones da Samsung que muito provavelmente vão receber esta nova versão. Há algumas diferenças para os equipamentos que vão agora receber a atualização agora a decorrer.

No que toca à One UI 4.1, espera-se ainda que esta versão tenha uma melhor gestão de energia e uma autonomia maior. Contem ainda uma gestão da RAM melhorada e novidades para a câmara fotográfica. Por fim, a S-Pen receberá novas funções.

Resta então esperar o que a Samsung está a preparar para os seus smartphones. Há ainda que receber o Android 12 e depois aguardar pelo One UI 4.1 e todas as novidades que a marca preparar.