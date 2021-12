COVID-19: Canadá “vigiou” 33 milhões de smarpthones de forma secreta

A pandemia já dura há quase dois anos e muito se tem feito para controlar a propagação do vírus. Numa fase inicial, a tecnologia também foi sugerida para ajudar ao combate da disseminação, mas foram poucos os países que aderiram.

De acordo com informações recentes, durante o lockdown o Canadá seguiu o rasto de 33 milhões de smarpthones de forma secreta.

Canadá tem 38 milhões de pessoas... 33 milhões de smartphones foram rastreados

O governo federal do Canadá admitiu ter vigiado secretamente os movimentos da sua população durante o lockdown do COVID-19, rastreando 33 milhões de telefones.

A Agência de Saúde Pública do Canadá (PHAC) agiu de "forma clandestina" com o objetivo de avaliar "a capacidade de resposta do público durante as medidas de bloqueio", reconheceu a agência na semana passada, de acordo com o site Blacklock.

A população do Canadá totaliza 38 milhões, de acordo com as Estatísticas do Canadá, ou seja, quase toda a população foi vigiada.

A PHAC comprou dados de localização e movimentos à gigante canadense de telecomunicações Telus para "entender as possíveis ligações entre o movimento das populações dentro do Canadá e a disseminação do COVID-19", disse um porta-voz da agência, de acordo com o jornal.

Sabe-se também que a organização de saúde pública do Canadá pretende continuar rastrear o movimento da população pelo menos nos próximos cinco anos para controlar “outras doenças infecciosas, prevenção de doenças crónicas e saúde mental”, revelou um representante anónimo.