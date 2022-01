O Sol já teve anéis semelhantes aos de Saturno e isso impediu a Terra de ser uma “Super-Terra”

E se hoje o nosso planeta fosse uma Super-Terra com duas vez o tamanho atual e 10 vezes a sua massa? Tudo seria incrivelmente diferente. E só não o é graças aos anéis que o Sol infantil tinha que impediram a Terra de se desenvolver nesse sentido.

Segundo a NASA, 30% das estrelas semelhantes ao Sol na nossa galáxia são orbitadas por Super-Terras.

Sol infantil teria anéis como Saturno

A tecnologia combinada com o aperfeiçoamento dos dados recolhidos no universo permitem criar cenários de como seria a Terra e o Sol no seu estado infantil. Como tal, o astrofísico da Universidade de Rice em Houston, André Izidoro, referiu que a ocorrência de Super-Terras em tantos outros sistemas solares deixou os astrónomos com algumas perguntas sem resposta.

Para descobrir, a equipa do investigador criou um modelo de simulação por computador da formação do Sistema Solar, que emergiu das cinzas, quando uma nuvem colapsou entre poeira e gás, conhecida como nebulosa solar.

As suas simulações sugeriram que as "colisões" de pressão, ou regiões de alta pressão de gás e poeira, teriam rodeado o Sol infantil. Estas áreas de alta pressão provavelmente resultaram quando as partículas se deslocaram em direção ao Sol sob a sua forte atração gravitacional, aqueceram e libertaram grandes quantidades de gás vaporizado.

As simulações mostraram existirem provavelmente três áreas distintas onde as partículas sólidas vaporizavam em gás, chamadas "linhas de sublimação". Na linha mais próxima do Sol, ou na zona mais quente, silicato sólido transformado em gás; na linha do meio, o gelo teria aquecido o suficiente para se transformar em gás; e na linha mais distante, o monóxido de carbono transformou-se em gás.

Segundo as simulações, as partículas sólidas, como o pó, colidiram nestas protuberâncias e começaram a acumular-se.

O efeito da pancada de pressão é que recolhe partículas de pó, e é por isso que vemos anéis.

Explicou a coautora Andrea Isella, professora de física e astronomia na Universidade de Rice.

Se estes embates de pressão não existissem, o Sol teria rapidamente devorado as partículas, não deixando quaisquer sementes para os planetas crescerem.

A nossa estrela amadureceu e perdeu a poeira que a rodeava, originando planetas

Com a idade, o gás e a poeira que rodeavam o Sol arrefeceram e as linhas de sublimação aproximaram-se do Sol. Este processo permitiu que a poeira se acumulasse em planetésimos, ou sementes de planetas do tamanho de asteroides, que poderiam então juntar-se para formar planetas.

O nosso modelo mostra que os choques de pressão podem concentrar a poeira, e os choques de pressão em movimento podem funcionar como fábricas planetésimas. Os aumentos de pressão regulavam a quantidade de material disponível para formar planetas no Sistema Solar interior.

Disse Izidoro em comunicado.

De acordo com as simulações, o anel mais próximo da estrela formou os planetas do Sistema Solar Interior – Mercúrio, Vénus, Terra e Marte. O anel médio acabaria por se tornar os planetas do Sistema Solar exterior, enquanto o anel ultraperiférico formava cometas, asteroides e outros pequenos corpos na Cintura de Kuiper, a região além da órbita de Neptuno.

Os investigadores descobriram que se simulassem a formação atrasada do anel médio, as Super-Terras poderiam ter-se formado no Sistema Solar.