Apesar de não ser declarada, existe uma corrida discreta entre a Google e a Apple para lançar as melhores novidades nos seus sistemas operativos móveis. Cada uma tem vantagens em algumas áreas, mas agora é o Android que se aproxima do iOS com novidades interessantes.

Apresentadas na CES deste ano e já analisadas, há algumas novidades a chegar ao sistema da Google e que são já bem conhecidas do iOS. Com este movimento a Google dá um passo importante para melhorar o Android.

Google dá um passo para se aproximar da Apple

A cada nova versão do Android ou do iOS é normal a comparação das novidades e do que foi trazido como melhoria. Muitas vezes estas acabam por se cruzar e fica claro como estes sistemas se aproximam. É isso que está agora a acontecer, com as novidades que a Google apresentou.

Não são todas as melhorias apresentadas, mas no lote de novidades fica claro que a Google está a procurar reduzir a distância em algumas áreas do Android. Assim, temos grandes alterações no campo do áudio e nos dispositivos usados para reproduzir o som.

Chega ao Android o que já temos no iOS

Em primeiro lugar, e como já podemos usar no iOS, em breve o Android irá alternar o áudio para o dispositivo principal. Isto, na prática, significa que caso esteja a ver um vídeo num tablet e receber um telefonema, os headphones bluetooth são encaminhados para o smartphone para atender a chamada.

Outra inovação que a Google apresentou foi a sua versão do Spatial audio. Este dará ao utilizador, e nos headphones que o suportarem, uma noção de espaço, levando o utilizador para o centro da ação. Esta é também uma funcionalidade que a Apple tem e que está a espalhar pelos seus dispositivos.

Novidades para uns, funcionalidades normais para outros

Por fim, e no lote de funcionalidades que se aproximam do que a Apple já oferece, temos o Fast Pair e o Nearby Share. Apesar de distintas, facilitam a utilização e a ligação de todo o ecossistema Android, quer no emparelhamento de dispositivos como na partilha de ficheiros. Mais uma vez vemos algo que a Apple tem no iOS e no macOS há algum tempo e já bem maduro.

Como pode ser visto, a lista de novidades que da Google traz para o Android, muitas estão já acessíveis para os utilizadores do iOS e do macOS. Há também dentro do ecossistema Android algumas ofertas de fabricantes que garantem estas funcionalidades, mas a verdade é que são dedicadas a um lote de equipamentos e não massificadas como se esperava.