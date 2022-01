Quando apresentou o Windows 11 ao mundo, muitos alegaram que a Microsoft tinha apresentado um sistema não terminado. Este tinha ainda muito do seu antecessor e só mais tarde as novidades iriam aparecer em maior número.

A verdade é que este sistema tem recebido muitas novidades e melhorias, aproximando-se do que será o desejo da gigante do software. Na continuação deste caminho, surgem agora duas novidades importantes e que Microsoft preparou.

O ritmo a que a Microsoft tem apresentado novidades no Windows 11 é elevado e tem correspondido às expetativas. Estas não se focam apenas no sistema operativo e vão mais longe, com as suas apps a terem também melhorias.

Uma nova interface no Bloco de Notas do Windows 11

A primeira grande novidade já tinha sido revelada há algum tempo, como uma promessa para breve. Falamos do Bloco de Notas que ganhou finalmente uma nova imagem e algumas novidades no campo das funcionalidades. Falamos do dark mode e de uma nova interface.

Heads up: We have begun rolling out the redesigned Notepad for Windows 11 to all #WindowsInsiders in the Beta Channel. https://t.co/mjUZ8Jp9BL ^BLB — Windows Insider (@windowsinsider) January 5, 2022

A mudança no Bloco de Notas do Windows 11 traz também melhorias na pesquisa. Esta não é ainda uma novidade massificada, mas muitos utilizadores já a podem encontrar na mais recente atualização do sistema da Microsoft, acessível para instalação. Para isso é necessário estar no programa Insiders.

Novidades do Media Player no sistema da Microsoft

Outra novidade que a Microsoft preparou agora está dedicada à música no Windows 11. A renovação do Media Player está pronta para ser usada, com todas as novidades que tinham já sido reveladas e prometidas para o novo sistema da Microsoft.

A interface está agora associada ao Windows 11 e adapta-se desta forma ao novo sistema da Microsoft. Quer focar-se na coleção local de música e vídeo do utilizador e ajuda-o a encontrar tudo o que está no seu PC. Também a interface de reprodução está mais ajustada ao que é este novo sistema.

Estas são duas novidades que eram esperadas e que trazem ao Windows 11 muito mais apps adaptadas a este sistema. A Microsoft não tem procurado focar-se apenas na sua mais recente proposta, mas quer renovar todo o seu parque de apps para serem mais adaptadas às novidades criadas.