O WhatsApp, Signal e Telegram são as apps de mensagens mais conhecidas e mais usadas na Internet e as que mais questões de segurança e privacidade têm trazido.

Um novo caso parece agora tomar forma, ao serem excluídas do Exército Suíço. Apenas uma app poderá ser usada e é criada no país. Falamos da Threema, uma app paga e que tem algumas condições únicas para ser escolhida.

WhatsApp Signal Telegram banidos

As questões de privacidade dos utilizadores têm sido o tema fulcral nos serviços de mensagens como o WhatsApp, Signal e Telegram. Os argumentos e as acusações apontam sempre para a possibilidade destas serem lidas e assim os dados serem acedidos quer pelos serviços, quer por terceiros.

O Exército Suíço vem agora trazer mais algumas questões, ao proibir a utilização destes serviços entre todos os seus oficiais. Esta força militar está a usar uma argumentação que aponta para a possibilidade destes dados saírem do seu controlo e passarem para os EUA.

Exército Suíço quer mais privacidade

A passagem desta informação poderá ser realizada de forma simples e ao abrigo de alguns acordos legais. Ao abrigo do Cloud Act, é possível aos juízes norte-americanos ordenarem o acesso aos dados detidos pelos operadores norte-americanos, mesmo que estes estejam localizados em servidores fora dos Estados Unidos.

Em alternativa ao WhatsApp, Signal e Telegram, as mais altas patentes deste exército quer que seja usado um serviço baseado na Suíça. Falamos do Threema. Este está isento de qualquer obrigação do Cloud Act e respeita de forma completa a regulamentação de dados imposta pela União Europeia.

Threema é a escolha permitida em outras áreas

As comunicações na Threema são encriptadas de ponta a ponta e os utilizadores não precisam de ligar a sua identificação a um número de telemóvel ou email. Este serviço reclama para si já 10 milhões de utilizadores, incluindo 2 milhões no seu serviço de mensagens para uso comercial. No caso do Exército Suíço, será o governo a pagar o serviço.

Curiosamente, e em outras áreas das entidades governamentais Suíças, a Threema tinha já sido adotada. Também aqui foi usada como alternativa ao WhatsApp, Signal e Telegram.