iPhone 14 terá “o tal furinho” no ecrã, diz leaker

O notch é incontornável no aspeto do iPhone atual. Alberga tecnologias importantes e nucleares para a estratégia da Apple no que toca à segurança dos seus equipamentos. Portanto, não basta os utilizadores pedirem muito para acontecer. O notch é fundamental. A não ser que a empresa de Cupertino consiga transportar todo um conjunto de tecnologias para "debaixo" do ecrã.

Apesar daquilo que é a realidade dos factos, os rumores sobre o que esperar do iPhone 14 e do iPhone 14 Pro ainda este ano começam a ganhar força.

iPhone 14: Ter notch ou não ter... eis a questão

Adensam-se os rumores em volta no novo iPhone que a Apple lançará este ano de 2022. Apesar de estarmos apenas a começar o ano, faltam apenas cerca de 8 meses para o iPhone 14 chegar ao conhecimento de todos.

Como tal, a Apple já o estará a preparar. Nesse sentido, os rumores apontam para algumas novidades que poderemos esperar no iPhone 14 e do iPhone 14 Pro. Com base em relatórios de fontes como Ming-Chi Kuo e Bloomberg, o confiável "leaker" DylanDKT diz agora que também pode corroborar que os modelos do iPhone 14 Pro apresentarão um novo design no que toca ao notch. Isto é, aparecerá um buraco, pequeno para a funcionalidade da tecnologia Face ID, entre outras.

Num tweet há algumas horas, DylanDKT escreveu que o hardware de identificação facial será colocado sob o ecrã do iPhone 14 Pro e do iPhone 14 Pro Max. Ele acrescentou, no entanto, que a “funcionalidade destes sensores não foi afetada negativamente pela alteração”.

Um leaker com cadastro... favorável

O DylanDKT provou no ano passado ser uma fonte confiável de fugas de informação da Apple. Conforme estamos lembrados, ele relatou com precisão detalhes sobre os MacBook Pro de 14 e 16 polegadas antes do seu lançamento, o iMac de 24 polegadas e muito mais.

Assim, no Twitter este "leaker" acrescentou que teve conhecimento do "furo" no iPhone 14 Pro e no iPhone 14 Pro Max e da sua dimensão. Segundo ele, este buraquinho terá um "formato de pílula". Isso aparentemente implicará que o recorte da câmara frontal seja mais oval do que um círculo.

A linha do iPhone 14 deve estar disponível em dois tamanhos de ecrã diferentes: 6,1 polegadas e 6,7 polegadas. Isso poderia vir na forma do iPhone 14 e do iPhone 14 Max, depois do iPhone 14 Pro e do iPhone 14 Pro Max. Enquanto os modelos Pro terão o novo design de perfuração, os outros modelos aparentemente manterão o notch.

O famoso analista Ming-Chi Kuo disse também que o iPhone 14 Max, ou o nome que ele lhe chamou, custará menos de 900 dólares (cerca de 800 euros). Para efeito de comparação, o “Max” da linha atual do iPhone inclui apenas o iPhone 13 Pro Max de 6,7 polegadas, custa 1279 euros.