KOOKA: Placa de Indução Portátil para os mais apetitosos cozinhados

Gosta de cozinhar? Gosta de fazer cozinhados rápidos, mas com muito requinte e apetitosos? A sugestão que trazemos hoje é uma placa de indução que pode usar em qualquer lugar e que se chama KOOKA.

Esta placa tem um conjunto de funcionalidades interessantes que vamos conhecer de seguida.

Chama-se KOOKA e é uma placa de indução da Prozis. Seja para fazer um prato rápido, seja para preparar um snack, seja para levar de férias ou até mesmo para ser uma placa de indução portátil, a placa KOOKA tem várias funcionalidades interessantes.

Principais características da Placa de Indução Portátil KOOKA

8 Níveis de potência Define o nível entre 200 W e 2000 W, de acordo com aquilo que ser quer cozinhar.

8 Definições de temperatura Controla a temperatura com precisão, entre 80 ºC e 240

Temporizador de 4 horas Selecione o modo e o tempo de cozedura desejados, para que não se esqueça da sua refeição.

Área uniformemente aquecida Uma área grande e uniformemente aquecida para cozinhar

Ampla compatibilidade Adequada para utensílios de cozinha de indução com um diâmetro entre 12 e 24 cm.

Deteção inteligente de utensílios de cozinha Deteção automática de utensílios de cozinha adequados para indução.

Fácil de limpar Superfície de vidro antiaderente para uma limpeza fácil. Basta limpar com uma toalha húmida.

Compacta e portátil Perfeita para ser utilizada no interior e exterior. Pode ser facilmente armazenada quando não estiver em utilização

Múltiplas funcionalidades de proteção Bloqueio de segurança para crianças, encerramento automático, proteção contra sobreaquecimento e encerramento de segurança.



Principais especificações

Tensão de entrada: 220-240 V ~50-60 Hz

Potência: 2000 W

Intervalo de potência: P1-P8 (200 - 2000 W)

Zona de cozedura: Ø 249 mm

Intervalo de temperatura: T1 - T8 (80 - 240 °C)

Temporizador: 0 - 240 min

Comprimento do cabo: 1,3 m

Cor: Preto

Dimensões: 300 x 300 x 76 mm

Peso: 2 kg

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta Placa de Indução Portátil com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).