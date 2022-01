Agora que a One UI 4 e o Android 12 está finalmente a chegar aos utilizadores dos smartphones Samsung em Portugal, é hora de preparar a sua instalação. Este é um processo simples, mas que pode ser melhorado.

Um dos passos é impedir que a atualização para esta novidade seja aplicada de imediato. Há uma forma fácil e que dispensa a intervenção do utilizador. Assim, veja como pode agendar a instalação da One UI 4 e do Android 12 fora de horas.

As novidades que a Samsung trouxe com a One UI 4 não se limitam ao que a Google preparou para o Android 12. A marca coreana apostou em trazer muito do seu desenvolvimento e assim aumentar o que está disponível aos utilizadores dos seus smartphones.

Descarregar a atualização da One UI 4 e do Android 12

Com o fim do seu desenvolvimento, é agora a hora de ter acesso a esta novidade. Já está disponível em Portugal e por isso é hora de o instalar num dos smartphones da marca. A ideia é que pode ser otimizado e apenas ser feito fora de horas, quando o utilizador não estiver a usar o equipamento.

O primeiro passo é aceder às Definições e depois escolher a opção Atualização do software e depois Transferir e instalar. Certamente vão encontrar a nova versão presente, que devem descarregar. No final, vão ter 2 opções: Programar instalação e Instalar agora.

Agendar a instalação nos smartphones da Samsung

Se a ideia é instalar de imediato a One UI 4 e o Android 12, a opção é óbvia. No entanto, se a ideia é agendar a instalação para uma hora mais tardia, devem então escolher a opção Programar instalação, o que fará surgir uma tabela com as horas possíveis, mas 24 horas seguintes.

Basta então que definam a hora pretendida e que carreguem depois no botão de OK. Será mostrado ao utilizador a mensagem que a instalação da atualização da One UI 4 e do Android 12 para mais tarde, indicando também a hora definida. Mais tarde, e à hora definida, o processo é iniciado automaticamente.

Naturalmente que, se assim o pretenderem, podem saltar este processo e fazer a instalação manual ou reagendar para outra hora. Assim, os utilizadores controlam de forma completa a instalação da atualização da One UI 4 e do Android 12.