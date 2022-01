O ano não poderia estar a começar de forma mais turbulenta no Cazaquistão. O país asiático está a enfrentar uma grave crise devido aos protestos da população contra o aumento do preço dos combustíveis.

Como consequência, o governo bloqueou recentemente a Internet, o que afetou consequentemente o mercado dos Bitcoins. E sendo o país um dos maiores do mundo ao nível da mineração desta criptomoeda, a mesma viu a sua taxa de hash cair em cerca de 14% após este bloqueio.

Cazaquistão bloqueia Internet devido aos protestos

O Cazaquistão é um dos maiores países do mundo, mas neste momento está a viver uma crise gravíssima devido ao aumento do preço dos combustíveis. A população saiu massivamente à rua em protesto contra este aumento e rapidamente se instalou o caos.

Para lidar com os tumultos, o governo Cazaque bloqueou nesta quarta-feira (5) a Internet no país, o que afetou significativamente várias operações e serviços. E um dos mais afetados foi a mineração de Bitcoins, uma vez que o Cazaquistão é um do países onde mais se minera esta criptomoeda. Como tal, a mesma viu a sua taxa de hash cair em cerca de 13%.

Segundo as informações, depois que a China baniu esta atividade, o Cazaquistão tornou-se no segundo país do mundo com a maior quota de taxa de hash de Bitcoins, detendo cerca de 18% do poder computacional envolvido. Quanto mais mineradores houver na rede, maior será a capacidade das máquinas para extrair novas moedas. Mas esta taxa cai quando os mineradores deixam de estar ativos nessa rede.

E de acordo com os dados da BTC.com, a taxa de hash de Bitcoins caiu cerca de 14% nesta quinta-feira (6). Para além disso, o valor da moeda digital também caiu para menos de 38 mil euros.

Os detalhes revelados pelo site YCharts (via Insider) indicam que a taxa de hash do Bitcoin caiu de 205.000 PH/s (PetaHash por segundo) para 177.330 PH/s.

Para além deste problema, parece que as manifestações de descontentamento da população se vão manter por mais algum tempo, acentuando assim a crise e o braço de ferro com o governo.