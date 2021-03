Twitter: Hacker responsável pelo esquema da Bitcoin será preso

Recorda-se quando, no verão do ano passado, várias contas do Twitter foram alvo de um duro ataque de hackers? Pois bem, vários meses depois, o hacker adolescente por detrás de todo este evento declarou-se culpado de 30 acusações e vai passar 3 anos na prisão.

Algumas das contas pirateadas eram certificadas e pertenciam a celebridades como Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates.

Hacker adolescente será preso durante 3 anos

O maior ataque à segurança e privacidade do Twitter aconteceu no dia 15 de julho do ano passado. O atacante passou por invadir contas de terceiros, nomeadamente celebridades, de forma a levar a cabo um esquema de burla através de bitcoins.

As contas pirateadas foram assumidas para promover um esquema que envolvia a Bitcoin. O objetivo era que os titulares das contas acreditassem que a Bitcoin enviada para uma determinada carteira seria duplicada. De acordo com as autoridades, a burla rendeu aos três envolvidos 117 mil dólares em Bitcoin, Contudo, a quantia que resultou do esquema foi devolvida na totalidade.

Além do acesso aos perfis do Twitter, os autores do esquema podiam aceder à secção de mensagens, bem como alterar as passwords e informações.

Agora, Graham Ivan Clark, o hacker adolescente e principal nome citado no caso, declarou-se culpado de 30 acusações e, por isso, será preso durante três anos. Como na altura do crime respondia como menor de idade, a pena poderá ser reduzida. Ou seja, enquanto jovem infrator, poderá passar uma parte do tempo numa espécie de “campo militar”.

A resposta do Twitter sobre o esquema

Depois de piratearem as contas, o Twitter partilhou longas publicações a explicar o que tinha acontecido e as medidas que tencionava tomar para contrariar o problema.

Após a análise, o Twitter disse que o trio de hackers conseguiu comprometer o sistema através de alguns empregados da própria empresa que têm acesso a sistemas e ferramentas internas. Passando por eles, facilmente obtiveram acesso e controlo a contas como a de Elon Musk e Bill Gates.

De acordo com o Tampa Bay Times, assim que sair da prisão, Clark não poderá usar computadores sem supervisão e será forçado a entregar os dados de todas as suas contas.

