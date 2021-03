YouTube vai atacar violações de direitos de autor de forma mais célere

A criação de vídeos para as plataformas digitais é hoje um negócio muito rentável, não só para quem trabalha exclusivamente nas plataformas, mas também para empresas que querem levar os seus produtos a mais clientes. Um dos problemas prende-se ainda com as violações de direitos de autor, seja de imagens ou de músicas. No YouTube já existe uma máquina avançada para deteção destas infrações, mas será ainda melhor e numa fase mais precoce.

Saiba o que está a ser desenvolvido.

YouTube terá verificação de direitos de autor no upload

O YouTube começou a testar um sistema que verifica possíveis violações de direitos de autor durante o upload de vídeos. De acordo com uma captura de ecrã partilha por Matt Navarra, a ferramenta analisa um vídeo à procura de “quaisquer problemas de direitos de autor que possam restringir a sua visibilidade”.

Assim, antes da publicação do vídeo, o utilizador pode logo corrigir o problema apontado pela ferramenta de verificação.

Até ao momento, o YouTube ainda não avançou com nenhuma informação oficial. Aparentemente, para já, a ferramenta só está a ser testada na versão desktop e recorre ao sistema Content ID para fazer então a monitorização destas questões de direitos de autor.

Depois que o vídeo é publicado, ainda há solução…

Através do Content ID, os proprietários dos direitos de autor que encontrem violações à utilização dos seus conteúdos, podem bloquear a visualização de um vídeo, monetizá-lo ou analisar as suas estatísticas de visualização.

Há que referir, portanto, que o sistema, tal como acontece hoje, poderá não detetar qualquer problema. Assim, terão que ser os próprios autores a fazer a denúncia. Contudo, será já uma grande ajuda para criadores de conteúdos digitais e para os autores.

Não é ainda certo que também atue na área da pirataria, mas é provável que sim.