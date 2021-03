Microsoft revela chegadas de março ao Xbox Game Pass

Foram revelados recentemente pela Microsoft, os próximos jogos a engrossar as fileiras do serviço Xbox Game Pass (e Ultimate), ainda no decorrer do mês de março.

Venham conhecer quais são eles…

Março já vai a meio e foi agora que a Microsoft revelou as novidades que vão chegar em breve ao Xbox Game Pass.

A lista de novas aquisições deste mês de março contém alguns títulos bastante interessantes, como, por exemplo Star Wars: Squadrons ou Outriders. Conforme poderão ver mais abaixo, a lista é bastante diversificada.

Vamos então conhecer quais os novos jogos disponíveis no Xbox Game Pass para Consola, PC e Android (Cloud Gaming) para quem tenha uma subscrição válida do serviço.

A lista de novos jogos Xbox Game Pass é a seguinte:

Undertale, já disponível (Cloud, Consola e PC)

Empire of Sin, 18 de março (Cloud, Consola e PC)

Nier: Automata, 18 de março (PC)

Star Wars: Squadrons, 18 de março (Consola)

Torchlight III, 18 de março (PC)

Genesis Noir, 25 de março (Consola e PC)

Octopath Traveler, 25 de março (Consola e PC)

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition, 25 de março (PC)

Supraland, 25 de março (PC)

Yakuza 6: The Song of Life, 25 de março (Cloud, Consola e PC)

Outriders, 1 de abril (Cloud e Consola)

Narita Boy, 30 de março (Cloud, Consola e PC)

Conforme podem facilmente ver, tratam-se de ótimas aquisições.

Quais destes jogos despertam-vos mais a curiosidade?

Momentos de despedida

Entretanto, enquanto uns jogos chegam agora ao Xbox Game Pass, outros vão deixar o catálogo. Eis os que deixarão de estar disponíveis a partir de 31 de março:

Hyperdot (Consola e PC)

Journey to the Savage Planet (Consola)

Machinarium (PC)

Entretanto, gostaria de deixar-vos com este vídeo divulgado recentemente com algumas novidades sobre o mundo Xbox: