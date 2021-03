Sendo uma das maiores redes sociais da Internet, o Twitter tem sido acusado de ser lento a responder à necessidade e aos pedidos dos utilizadores. As muitas funcionalidades que outros vão lançando e que se tornam essenciais tardam a aparecer no Twitter.

Ainda assim, esta rede social tem mudado e adaptou-se ao que lhe vai sendo pedido. De forma lenta e gradual surgem alterações com a que agora foi descoberta. Em breve o Twitter estará mais perto de ter o esperado botão de edição, como todos querem.

Desejo antigo de editar qualquer tweet

Ao contrário da maioria das redes sociais, o Twitter não permite que sejam editados os conteúdos publicados. Os utilizadores pedem essa mudança há alguns anos, mas até agora a equipa de Jack Dorsey tem rejeitado essa alteração, sem qualquer justificação.

Mesmo com esta certeza e com esta ideia, haverá uma mudança a caminho do Twitter. Foi descoberto que em breve um novo botão vai estar disponível após a publicação de um tweet. Este será temporário e permitirá cancelar a publicação.

Um novo botão de cancelar no Twitter

A indicar ao utilizador o tempo disponível estará um contador dentro do próprio botão. Após ser carregado, o utilizador é reencaminhado para a edição do tweet, podendo alterar o texto ou o que pretenderem na sua publicação.

Em jeito de resposta ao que foi publicado nesta descoberta, vários utilizadores apontaram já problemas com este modelo. Ao não ser apresentada uma pré-visualização do conteúdo, torna-se impossível detetar erros ou problemas com a publicação.

Mudança em breve nesta rede social

Apesar de ser uma novidade nesta rede, este botão acaba por não ser algo novo nesta rede. Há alguns meses surgiu numa avaliação de novas funcionalidades desta rede social. Após isso os rumores apontam para que esta possa vir a ser uma funcionalidade numa versão paga do Twitter.

Ainda estamos longe do que os utilizadores pedem, ou seja, a possibilidade de editar qualquer publicação do Twitter. Ainda assim é uma excelente novidade para os muitos utilizadores que escolheram esta rede social para comunicar com a Internet.