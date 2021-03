Ecrã dividido do Android Auto vai em breve dar ainda mais aos utilizadores

Apesar de não estar ainda oficialmente no nosso país, o Android Auto conta já com um número elevado de utilizadores em Portugal. Este serviço da Google é uma ajuda essencial para quem quer trazer o Android e as suas apps para o carro.

Com melhorias constantes, esta proposta da Google parece agora estar novamente a ser alterada. Os relatos são já muitos de uma novidade que irá tirar ainda mais dos ecrãs dos carros onde o smartphone for ligado. Temos agora 2 apps ao mesmo tempo.

Android Auto terá mais uma novidade

A Google prometeu que o Android Auto chegada a Portugal muito em breve. Ainda não chegou essa data, mas esta app e a sua integração continua a estar disponível. Traz o Android e as suas apps para qualquer carro preparado e melhora os serviços que este disponibiliza.

Com um conjunto de melhorias a ser lançadas, a Google parece estar apostada em dar ainda mais aos utilizadores. A mais recente novidade, revelada agora por alguns utilizadores, duplica a informação disponível no ecrã dos carros, de forma natural.

Ecrã dividido dá mais informação

O que foi mostrado revela que o ecrã do Android Auto passou a agrupar 2 apps no mesmo ecrã, separadas de forma não equitativa. Temos assim a app principal do lado esquerdo, a ocupar o espaço maior, e a app secundária do lado oposto, num tamanho menor.

Esta ordem pode ser alterada, bastando chamar qualquer app para a posição principal, sendo a anterior delegada para a segunda posição. De relatar que aparentemente algumas apps ainda não suportam este modo de ecrã dividido, como o conhecido Waze.

Google continua a apostar nos carros

Do que relataram, este novo modo ainda não está generalizado e nem poderá ser usado em todos os carros. Apenas os que têm dimensões mais largas aparentam estar a receber esta novidade importante e que muda a forma de usar o Android Auto. Parece agora um smartphone na posição horizontal.

Depois de permitir a mudança das imagens de fundo, de trazer um modo anónimo e jogos de voz, esta parece ser mais uma melhoria que o Android Auto recebe. A Google parece agora apostada em melhorar e isso vê-se no que tem apresentado.