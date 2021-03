NX Studio: O novo software gratuito da Nikon para edição de fotos e vídeo

Se olharmos para o mercado, não existe propriamente um bom software para edição de fotos e vídeo que seja gratuito. Naturalmente, os programas mais populares neste segmento são pagos, mas a Nikon tem uma surpresa para si.

Recentemente a Nikon lançou o software NX Studio que está disponível gratuitamente para Windows e Mac.

Chama-se NX Studio e é uma oferta da gigante Nikon para a edição de fotos e vídeo. Este software tem como base antigas ferramentas da Nikon, como o ViewNX-I e Capture NX-D.

De referir que o NX Studio está disponível para Windows e Mac e há quem o considere uma alternativa ao Lightroom.

A interface geral do utilizador é semelhante ao ViewNX-I e Capture NX-D, mas melhora a estrutura do Menu, num fluxo de trabalho mais inspirado no Lightroom ou no Capture One para facilitar a classificação e edição.

As opções de Menu e a terminologia também foram escolhidos para corresponder aos das câmaras Nikon para uma experiência do utilizador mais uniforme.

A Nikon também incluiu suporte integrado para transferência de imagens para o seu serviço de partilha e armazenamento de imagens, o Nikon Image Space.

Também pode ligar as suas contas do YouTube para uploads, sem a necessidade de usar a interface web do YouTube. O NX Studio é compatível com JPEGs, ficheiros Nikon NEF Raw, TIFFs e muito mais.

NX Studio