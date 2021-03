Esmagadora maioria dá razão à Austrália sobre o Facebook

Recentemente os vários canais de informação divulgaram uma polémica que envolvia a Austrália e a rede social Facebook. De forma resumida, a nova lei australiana pretende que as empresas de difusão de notícias online partilhem os lucros com os jornalistas. Mas o Facebook não concordou ao início e até bloqueou a plataforma no país. No entanto agora já parece estar disponível para negociar.

Neste sentido, questionámos os leitores sobre este confronto e a esmagadora maioria dá razão à Austrália.

Austrália vs Facebook: quem tem razão?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 683 respostas obtidas.

Os resultados são claros e indicam que a esmagadora maioria dos leitores, com 84% dos votos considera que a razão está do lado da Austrália (572 votos).

Por sua vez, apenas 16% dos leitores votantes não concorda com a nova lei australiana e dá razão ao Facebook (111 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados:

A polémica lei da Austrália e a reação do Facebook

Recentemente houve uma disputa entre a Austrália e a popular rede social Facebook. O motivo foi a nova lei australiana que pretende que as empresas de difusão de notícias online partilhem os lucros com os jornalistas.

Mas o Facebook não concordou e declarou em comunicado que não iria ceder às exigências desta nova e polémica lei australiana. Como consequência bloqueou mesmo a plataforma no país, restringindo editores e pessoas na Austrália de partilhar ou visualizar conteúdo de notícias australiano e internacional.

O bloqueio foi posteriormente levantado, e a rede social de Zuckerberg terá mesmo que pagar os conteúdos jornalísticos.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos quem, para si, tem razão nesta disputa: a Austrália ou o Facebook?

