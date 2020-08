Gigante americana Walmart também quer o TikTok

A data limite imposta pela administração Trump para o TikTok vender os seus interesses nos EUA está a chegar ao fim. Em dentro de poucas semanas, se a ByteDance não tiver um comprador, provavelmente será banida a rede social que conta com milhões de utilizadores em solo americano. Contudo, sabe-se que algumas empresas já mostraram interesse. A Microsoft foi das primeiras, falou-se também na Oracle, Twitter e agora surge a Walmart.

A Walmart é uma multinacional com milhares de lojas de retalho espalhadas pelo globo. Emprega mais de 2 milhões de funcionários e em 2019 teve uma receita de 514 mil milhões de dólares.

Walmart tem interesse no TikTok

A gigante americana dos supermercados está interessada em adquiri os interesses que envolvem a rede social TikTok nos EUA. Depois do ultimato do presidente Trump, são vários os candidatos falados para tomar conta do que a empresa chinesa ByteDance, dona do TikTok, conseguiu.

Contudo, a Walmart parece estar interessada em fazer este negócio em conjunto com a Microsoft.

De acordo com a Walmart:

Acreditamos que um relacionamento potencial com a TikTok US em parceria com a Microsoft poderia adicionar esta funcionalidade-chave e fornecer ao Walmart uma forma importante de alcançar e atender clientes omnicanal, bem como expandir o nosso mercado de terceiros e negócios de publicidade. Estamos confiantes de que uma parceria entre a Walmart e a Microsoft atenderia às expectativas dos utilizadores do TikTok nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, atenderia às preocupações dos reguladores do governo dos Estados Unidos.

Portanto, segundo estas declarações, os analistas do mercado referem que faz todo o sentido a ligação entre a Walmart e o TikTok. A saber, a versão chinesa do TikTok, o Douyin, é uma das muitas aplicações no país que exploram o mercado e-commerce dos consumidores chineses. Dentro da app o consumidor pode fazer compras de vários produtos.

Seguramente que os cerca de 100 milhões de utilizadores ativos nos Estados Unidos são um apetecível ativo para o e-commerce. A Walmart poderá inclusive avançar sem qualquer parceria, tendo em conta o seu potencial. Fala-se no interesse, mas há vários cenários em aberto, incluindo um processo judicial levantado pelo TikTok à administração Trump pelo bloqueio nos EUA.

Leia também: