MB WAY mais seguro? Em julho e agosto não foram registadas queixas de burlas

Nos últimos meses muitas foram as notícias e os alertas relativos a burlas feitas através do serviço MB WAY. De forma resumida, parte dos casos estava relacionada com pagamentos de compras de produtos em segunda mão, onde o burlão se aproveitava do desconhecimento da pessoa com quem estava a negociar, para lhe roubar os acessos à conta MB WAY.

Além de todos os alertas deixados, a empresa reforçou as suas medidas de segurança associadas ao serviço, o que terá feito diminuir de forma substancial este tipo de burlas.

Em junho de 2018 contámos aqui a primeira história de uma tentativa de burla com o serviço MB WAY e desde então as notícias relacionadas foram crescendo.

Foi no início de agosto que um grupo de 11 pessoas foi detido pela PSP por burla e falsidade informática. Os crimes cometidos estavam associados ao serviço MB WAY da SIBS. Já em junho havia surgido uma notícia semelhante e a quarentena foi sem dúvida o mote para o disparar deste tipo de burlas.

Julho e agosto não registaram queixas de burlas associadas ao MB WAY

Segundo o Portal da Queixa, as reclamações associadas a burlas feitas através do serviço de pagamentos foram inexistentes em julho e agosto (até dia 17 de agosto). Além das notícias que já referimos que estiveram em destaque em inúmeros meios de comunicação social, também a PSP deixou alertas nas suas redes sociais. No entanto, a SIBS viu-se obrigada a reforçar os seus alertas de segurança e de prevenção para burlas.

No mês de abril, o portal registou 41 queixas relacionadas com burlas, o valor mais alto desde o início do ano. Em julho a quebra já foi substância, passando para 14 as queixas deixadas. Já em julho e até ao dia 17 de agosto não foi registada nenhuma queixa relacionada.

Recorde-se que, ainda este mês, a Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou que a aplicação MB WAY é “bastante segura” e que “está dotada de uma série de mecanismos que, com uma relativa facilidade permitem detetar a fraude”.

Uma vez mais deixamos o alerta…