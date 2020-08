O TikTok é um fenómeno no que toca aos conteúdos partilhados pelos milhões de utilizadores da app. No entanto, já se percebeu que há muito mais por trás do serviço. Depois da ameaça do presidente dos Estados Unidos, que fixou o dia 15 de setembro para bloquear a app, ordenou que a empresa vendesse todos os seus ativos nos EUA. Conforme vimos, há já empresas interessadas no serviço, entre elas a Microsoft e o Twitter. Agora sabe-se que a Oracle também está na corrida.

A empresa chinesa proprietária do TikTok está entre a espada e a parede num confronto entre a China e os Estados Unidos.

Oracle quer o TikTok

Conforme temos visto, as pressões são muitas para a empresa chinesa ByteDance desfazer-se das operações do TikTok nos Estados Unidos. Assim, depois do ultimato do presidente Donald Trump, várias empresas parecem assumir o interesse. A Oracle pode ser a empresa a ficar com os encargos.

Citando uma pessoa próxima com o assunto, a CNBC informou na segunda-feira que a especialista em software empresarial Oracle está a jogar a sua cartada para a mesa, enquanto a ByteDance procura conseguir uma venda lucrativa do TikTok.

Segundo um relatório, a Oracle está a unir forças com um grupo de empresas de capital de risco dos EUA que atualmente possuem uma participação no TikTok. Embora a CNBC não tenha especificado quais os investidores que estão a trabalhar com a Oracle, informações do Financial Times dão conta que a General Atlantic e a Sequoia Capital estão comprometidas e têm um plano de aquisição das empresas TikTok nos EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

No início deste mês, foi dado a saber que a Microsoft estava a liderar o pacote com uma oferta potencial chegando a 30 mil milhões de dólares. A Microsoft e o grupo da Oracle estão “muito à frente” de outras empresas que expressaram interesse na popular aplicação social, como relata a CNBC.

Ferramenta ímpar para estratégias de marketing

Conforme observado no relatório, o TikTok é um alvo ímpar para a Oracle, que concentra os seus esforços em soluções corporativas. A aplicação pode, no entanto, fornecer dados valiosos do cliente para vários produtos de marketing da Oracle.

Trump emitiu na semana passada uma ordem executiva exigindo que a ByteDance se desfizesse dos seus negócios nos Estados Unidos da TikTok em 90 dias. O novo pedido substitui uma diretiva anterior exigida pela ByteDance para cortar os laços comerciais com os Estados Unidos em 45 dias.

Há evidências confiáveis ​​que me levam a acreditar que a ByteDance […] pode tomar medidas que ameacem prejudicar a segurança nacional dos Estados Unidos.

Disse Trump na ordem de 15 de agosto.

Portanto, além do sucesso online, a empresa chinesa tem ativos que estão a despertar em vários países um grande interesse.

