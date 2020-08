Há muito que se sabe que a Microsoft quer renovar completamente o Menu Iniciar do Windows 10. Este elemento tem passado por muitas alterações e mudança, mesmo sendo um das principais e mais importantes que este sistema tem.

Espera-se que muito em breve surjam novidades importantes nesta área, para o tornar ainda mais apelativo. Nesta senda e a mostrar que poderá ser o futuro, a Microsoft mostrou agora mais alguns planos para a sua renovação.

Um novo Menu Iniciar está para chegar

É quase impossível imaginar o Windows sem o Menu Iniciar. A Microsoft já o conseguiu com o Windows 8, mas depressa regressou às suas origens e ao que sempre nos habituou para gerir este sistema operativo.

Com o Windows 10 resolveu renovar este componente, focando-se principalmente na parte estética. As grandes mudanças vão incidir nas cores e nos ícones presentes, que se vão adaptar aos elementos presentes e na forma como se podem adaptar.

Um renovar completo dos ícones do Windows 10

Ainda sem muito de concreto a estar disponível, a Microsoft tem já trabalhos realizados e em testes. Um novo vídeo lançado veio mostrar alguns conceitos que vai usar nos ícones e na forma como estes vão estar presentes no Menu Iniciar.

Mais do que funções novas para este elemento, o Windows 10 deve em breve estrear novos ícones, que podem ter efeitos de cores ao serem passados com o rato. Há ainda uma integração melhor dos Live Tiles e de como estes se apresentam ao utilizador.

A Microsoft tem ainda muito para mostrar

As mudanças existem e podem ser já testadas por todos, mesmo os que não estão no programa Insiders. Podem chegar com o Windows 10X, que em breve deverá surgir, dedicado a toda uma nova linha de dispositivos que vão ser baseados no Surface Neo.

Há ainda muito a ser criado e testado pela Microsoft para o Windows 10 e o Menu Iniciar. A empresa quer remodelar completamente a imagem deste sistema e este parece ser o ponto de partida para esta mudança radical.