A guerra que coloca frente a frente os EUA, Trump e o TikTok parece não estar a abrandar. Todos os dias surgem novidades, nem sempre positivas e cada vez mais ameaçadoras para o lado da app chinesa.

Depois da ameaça de bloquear a app a partir de 15 de setembro, surge agora uma novidade. Foi aprovada a ordem executiva que obriga a dona do TikTok a vender as suas operações nos EUA, sem possibilidade de recorrer desta decisão.

Chegou a ordem executiva que obriga a vender o TikTok

Foi no final do dia de ontem que o presidente Trump assinou a ordem executiva que muitos esperavam que viesse a surgir em breve. Esta obriga a ByteDance, a empresa chinesa proprietária da popular app de TikTok, a vender os seus ativos nos EUA.

A partir de agora a ByteDance tem 90 dias para cumprir esta ordem ou a app ficará bloqueada no território americano. Vai ainda ter como impacto o negócio da venda do Muscial.ly, feita em 2017, que depois iria integrar-se e fazer evoluir o TikTok.

ByteDance tem 90 dias para vender o TikTok

As razões apresentadas pela administração Trump para esta nova ordem seguem as de outras situações similares recentes. Foca-se sobretudo em preocupações com a segurança nacional e torna-se a mais recente provocação na guerra comercial que está a decorrer com o governo de Pequim.

Para além da instrução para a venda das suas operações nos EUA, a ByteDance fica igualmente obrigada a eliminar todos os dados dos utilizadores dos EUA. Desta forma o governo americano quer tentar garantir que a empresa não pode usar estes para tomar medidas que ameacem prejudicar a segurança nacional dos Estados Unidos.

Trump quer que ativos da empresa mudem de mãos nos EUA

Na verdade, e face ao que estava já a decorrer, esta ordem executiva pode ser decerto positiva para o TikTok e para a ByteDance. O prazo limite de 45 dias estava a terminar e assim tem agora 90 dias para concretizar as negociações e a venda.

A Microsoft parece ser uma das mais bem posicionadas empresas para assumir estas operações, mas não será a única. Sabe-se que o Twitter estará a tentar conquistar aqui uma posição, que dificilmente conseguirá. Este é mais um capítulo numa novela que se vem a desenrolar há tempo e que levará a que o TikTok mude de mãos, de forma forçada.