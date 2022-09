E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos dos novos processadores AMD Ryzen 7000, dos novos OPPO Reno8 e OPPO Pad Air, experimentámos o Samsung Galaxy Z Fold4, e muito mais.

A procura por uma solução que permita correr qualquer software em qualquer sistema poderá estar mais perto de chegar graças à Google e ao Android. A gigante das pesquisas está a preparar uma solução para atingir este marco importante e em breve poderá revelar esta proposta.

Este é um ponto importante e que muitos perseguem há vários anos. A solução agora proposta quer focar-se em primeiro lugar nos dispositivos com Android, mas mais tarde poderá ser alargada a outras plataformas onde até o iPhone poderá ser incluído.

Finalmente a AMD revelou oficialmente nesta madrugada a sua nova linha de processadores Ryzen 7000 que irá concorrer diretamente com os chips Intel Alder Lake de 12ª geração e sobretudo com os próximos Raptor Lake de 13ª geração.

A data oficial de lançamento destes novos chips está marcada já para o próximo dia 27 de setembro e também já são conhecidos os preços de todos os quatro modelos apresentados.E o processsor topo de gama, AMD Ryzen 9 7950X será lançado por um preço recomendado de 699 dólares.

Hoje é um dia especial para a OPPO, com a chegada dos novos Reno8 Series. A marca está a ganhar uma posição de destaque no continente europeu e por isso tem investido em trazer novos equipamentos.

Este é um smartphone que reúne vários argumentos importantes e que vão certamente fazer os novos Reno8 Series competir no mercado. Vamos assim conhecer tudo o que OPPO trouxe com estes dois novos modelos.

Depois de ser dado a conhecer o OPPO Reno8, a marca trouxe mais uma novidade. Falamos do Pad Air, o seu primeiro tablet a chegar ao continente europeu. Esta proposta foi desenvolvida para oferecer ao utilizador a melhor experiência, o melhor design e a melhor performance.

Tal como os smartphones, também está proposta da OPPO está em conquistar os utilizadores e a competir de forma feroz com a concorrência. Os argumentos são fortes e este tablet terá uma palavra a dizer.

Com o apurar de tecnologias e metodologias de investigação, os cientistas começam a deslindar certos enigmas relacionados com o núcleo do nosso planeta. Assim, segundo um novo estudo, o calor intenso do núcleo da Terra pode ter as condições ideais para a existência de uma enorme "fábrica de diamantes de carbono".

O núcleo da Terra está cheio de mistérios devido ao seu pequeno tamanho, mas poderá ter materiais a temperaturas superiores a 3.000 °C.

O Samsung Galaxy Z Fold4 é atualmente a melhor proposta disponível no mercado dos smartphones dobráveis. A evolução face ao modelo anterior é notória nos primeiros instantes de utilização.

Recebi recentemente este novo smartphone bem como o Galaxy Watch5 Pro e, em poucos dias de utilização, já posso apresentar algumas conclusões. É claro que ainda há muito por testar, mas hoje apresentamos-lhe um primeiro olhar sobre o Samsung Galaxy Z Fold4.

O ser humano tem marcadores biológicos que podem ser reveladores da sua saúde, ou falta dela. Nesse sentido, cientistas do Instituto Terasaki para a Inovação Biomédica (TIBI) desenvolveram uma lente de contacto que pode captar e detetar exossomas, vesículas do tamanho de nanómetros encontradas em secreções corporais que têm o potencial de serem biomarcadores de diagnóstico do cancro.

Esta tecnologia poderá tornar o rastreio de doenças e condições físicas mais simples e rápido. No fundo, pode salvar vidas.

O conceito de imortalidade é, para muitos, apetecível e, para outros, inspiração para ficções que deixam qualquer um pasmado. Efetivamente, a ciência tem procurado formas de retardar a morte e, agora, esta medusa parece ter a chave para o sucesso dessa missão.

Afinal, poderá haver uma versão real e aquática da fénix...

Com uma presença sempre forte na IFA, a Huawei voltou a marcar presença neste certame internacional, com algumas novidades de peso, como é normal na marca.

Desta vez começou com uma proposta de peso, revelando a sua posição. Apresentou o novo MateBook X Pro, um ultraportátil versátil com uma excelente performance.

Não é o caso da Terra, onde esses elementos são raros e sinónimo de luxo, mas Urano e Neptuno recebem chuvas de diamantes. Agora, um grupo de cientistas descobriu como simular esse processo através do plástico de garrafas de água.

Os cientistas já haviam conseguido criar diamantes, mas nunca desta forma.

As alterações climáticas são naturais, mas a sua aceleração é conduzida pela atividade humana, sendo uma das mais poluidoras, comprovadamente, o setor da aviação. Uma nova investigação destaca algumas mudanças na forma como os aviões voam que poderiam reduzir o seu impacto em 24%.

Para o líder da equipa de investigação, os esforços atuais do setor não são suficientes.