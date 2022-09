As preocupações ambientais têm levado a mudanças grandes no mercado dos smartphones, em especial no que tica a carregadores e outros elementos das embalagens. Estes estão a ser removidos de forma gradual e assim poupar muito e evitar desperdício.

A OPPO será a próxima seguir este caminho, removendo também os carregadores dos seus equipamentos. Esta foi a garantia de Billy Zhang, presidente de vendas e serviços da Oppo, numa conversa onde o Pplware esteve presente.

No seguimento da apresentação global dos novos smartphones da OPPO, a marca abriu as suas portas e Billy Zhang, presidente de vendas e serviços da Oppo, esteve à conversa com um lote limitado de jornalistas. Para além dos temas óbvios, o OPPO Reno8, os temas fluíram e foram variados.

Uma das declarações mais importantes de Billy Zhang foi mesmo a que se focou na presença dos carregadores no momento da venda dos seus smartphones. Com toda a indústria a tomar rumos diferentes, a dúvida era se a este seria um cenário a manter no futuro da marca.

A resposta de Billy Zhang foi direta e revelou que a OPPO irá remover os carregadores dos seus smartphones já no próximo ano. Este não será um corte radical, mas a marca irá remover gradualmente este elemento dos seus equipamentos, sem ter, no entanto, revelado planos concretos para esta mudança.

Este processo gradual tem uma razão para acontecer, segundo revelou Billy Zhang. A marca desenvolve tecnologias de carregamento que requerem carregadores específicos, o que levaria os utilizadores a terem de os comprar para poder retirar o máximo deste carregamento rápido (VOOC e SuperVOOC).

Na mesma conversa que aconteceu, a OPPO revelou também que está já a tratar de resolver todos os problemas que tem na Alemanha e que impedem. Contam ter esta questão resolvida muito em breve, podendo assim voltar às vendas neste país e terminando de vez com esta situação.

Algo que Billy Zhang frisou diversas vezes nesta conversa foi o empenho da OPPO em manter uma relação com os seus utilizadores. Quer dar a estes o máximo valor face ao preço, mesmo que isso implique à empresa adaptar-se. Algo que deixou presente no final foi mesmo a certeza da chegada de um smartphone dobrável da OPPO ao mercado global. O próximo Find N será mesmo ara todos os mercados.