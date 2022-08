A procura por uma solução que permita correr qualquer software em qualquer sistema poderá estar mais perto de chegar graças à Google e a Android. A gigante das pesquisas está a preparar uma solução para atingir este marco importante e em breve poderá revelar esta proposta.

Este é um ponto importante e que muitos perseguem há vários anos. A solução agora proposta quer focar-se em primeiro lugar nos dispositivos com Android, mas mais tarde poderá ser alargada a outras plataformas onde até o iPhone poderá ser incluído.

Foi há poucos que a Google anunciou uma novidade importante para o Android e para o seu ecossistema global. Este momento marcou o lançamento de um novo kit de desenvolvimento de software (SDK) que poderá ser uma altura histórica no panorama da criação de apps para o Android.

Será graças às ferramentas fornecidas por este SDK que os criadores de apps vão ter a capacidade de estender a compatibilidade das suas propostas Android. Com esta mudança, estas apps vão poder ser usadas em outros dispositivos, independentemente do seu sistema operativo.

Esta novidade abre as portas para a chegada de apps Android para smartphones com outros sistemas operativos, como o iOS, bem como para carros, televisões e basicamente qualquer dispositivo onde seja possível executar apps.

Para atingir este objetivo, a Google usará a tecnologia na qual se baseia o Near Share. Este é o sistema de transferência de dados e informações dos smartphones Android mais recentes, com os serviços Google Play instalados, e que em breve também estará disponível no Windows.

Atualmente, este SDK está a ser desenvolvido, embora já exista uma versão anterior que pode ser testada. Funciona apenas em smartphones e tablets Android, mas a Google está a trabalhar para alargar o suporte e adicionar outro tipo de dispositivos compatíveis, incluindo computadores com o Windows, além do iPhone e do iPad.

Esperemos que seja desta vez que se consegue criar uma verdadeira solução para ter uma plataforma com apps universais. A Google segue o caminho de outras empresas que já o tentaram antes, usando agora o Android como base e como a rampa para a criação de uma SDK que seja verdadeiramente aberta a todos os sistemas operativos.