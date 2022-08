A crise energética que atravessamos tem mostrado ao mundo que há muito que tem de ser mudado, em especial no que toca ao petróleo, gás e até na energia nuclear. Estas são as fontes de energia mais tradicionais, mas que também apresentam mais problemas no seu fornecimento.

Elon Musk, uma das personagens mais controversas, veio agora a público tomar uma posição e dar a sua opinião. Segundo o homem forte da Tesla, o mundo precisa de mais petróleo e gás. Ainda assim, advoga que a energia nuclear poderá ser uma solução.

Apesar da constante procura de energias alternativas, há ainda um longo caminho a ser percorrido para encontrar a solução definitiva. Elon Musk e a sua Tesla têm mostrado que o caminho passa pelos elétricos, mas revela também que o planeta não está ainda preparado para uma procura tão grande deste tipo de energia.

Mais petróleo e gás, diz Elon Musk

Numa conferência recente, realizada na Noruega, Elon Musk tomou mais uma das suas posições complexas perante os jornalistas. Para este visionário, o mundo deve continuar a extrair petróleo e gás para sustentar a civilização, ao mesmo tempo em que desenvolve fontes sustentáveis ​​de energia.

Quero agradecer aos líderes e ao povo da Noruega pelo seu apoio de longa data. Acho que realmente precisamos de mais petróleo e gás para que a civilização funcione. Mas, simultaneamente, movendo-se rapidamente para uma economia de energia sustentável.

Estas afirmações têm estado a causar algumas ondas de choque, visto que este deveria ser apologista de energias renováveis. Ainda assim, esta opinião não é recente e está em linha com o que no passado já revelou. Devem ser mantidas as atuais fontes e ao mesmo tempo que se desenvolvem as alternativas.

A energia nuclear é uma alternativa

Uma dessas novas fontes parece estar já escolhida por Elon Musk, pelo que revelou no Twitter. Falamos da energia nuclear, que o homem forte da Tesla defendeu numa das suas publicações recentes. Nesta insistiu que os países deveriam estar aumentando a geração de energia nuclear.

Countries should be increasing nuclear power generation! It is insane from a national security standpoint & bad for the environment to shut them down. — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022

Elon Musk foi mais longe e acabou por chamar anti-humanos aos ambientalistas, como resposta a um comentário. Este utilizador deu a opinião de que "a energia nuclear é limpa, eficiente e poderia substituir totalmente os combustíveis fósseis se fosse adotada. Não é, porque os chamados ambientalistas não são a favor da energia limpa, são anti-humanos".

O homem forte da Tesla acredita que o armazenamento de energia solar e de energia deve dominar o mercado para alcançar a sustentabilidade. Ainda assim, Elon Musk entende que os combustíveis fósseis são necessários até que este objetivo possa ser alcançado.